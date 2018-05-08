Комитет Госдумы по соцполитике не обсуждал повышение пенсионного возраста

Ранее исполняющий обязанности председателя правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство подготовит предложения по пенсионному возрасту и внесет их в Госдуму в самой короткой перспективе.

"Комитет не обсуждал (возможное повышение пенсионного возраста). Но сегодняшняя система и так искусственно увеличила пенсионный возраст, поскольку не хватает стажа и баллов при достижении возраста пенсионера", — заявил РИА Новости Нилов.

В феврале текущего года депутаты ЛДПР, включая Нилова, вносили в Госдуму законопроект, предполагающий снижение величины индивидуального пенсионного коэффициента, необходимого для приобретения права на страховую пенсию по старости, с 30 до 15 баллов.

Как пояснял тогда Нилов, установленная федеральным законом «О страховых пенсиях» величина коэффициента в 30 баллов становится для многих граждан России дополнительным барьером для получения страховой пенсии. С точки зрения парламентария, это означает, что граждане с невысокой зарплатой не смогут заработать необходимое количество баллов к моменту выхода на пенсию по возрасту.