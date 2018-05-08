Ещё
Комитет Госдумы по соцполитике не обсуждал повышение пенсионного возраста
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Комитет Госдумы по соцполитике не обсуждал повышение пенсионного возраста 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов не обсуждал возможное повышение пенсионного возраста в России, заявил глава комитета Ярослав Нилов (ЛДПР).
Ранее исполняющий обязанности председателя правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство подготовит предложения по пенсионному возрасту и внесет их в Госдуму в самой короткой перспективе.
"Комитет не обсуждал (возможное повышение пенсионного возраста). Но сегодняшняя система и так искусственно увеличила пенсионный возраст, поскольку не хватает стажа и баллов при достижении возраста пенсионера", — заявил РИА Новости Нилов.
В феврале текущего года депутаты ЛДПР, включая Нилова, вносили в Госдуму законопроект, предполагающий снижение величины индивидуального пенсионного коэффициента, необходимого для приобретения права на страховую пенсию по старости, с 30 до 15 баллов.
Как пояснял тогда Нилов, установленная федеральным законом «О страховых пенсиях» величина коэффициента в 30 баллов становится для многих граждан России дополнительным барьером для получения страховой пенсии. С точки зрения парламентария, это означает, что граждане с невысокой зарплатой не смогут заработать необходимое количество баллов к моменту выхода на пенсию по возрасту.
РИА Новости: последние новости
Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам В экспертный совет ЕР внесли идею о самостоятельных отчислениях граждан Медведев сообщил, как будут повышать экономическую состоятельность регионов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это война»: Эксперт о крушении «Аллигатора»439
Поклонская отреагировала на свое «скучающее» фото194
МИД РФ бьет тревогу из-за Косово104
Скрытая функция «ВКонтакте» возмутила россиян12
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко477
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:37
Google назвал лидеров Евровидения
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение