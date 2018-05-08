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«Черные списки» банков: вход методом тыка, выход — через связи
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«Черные списки» банков: вход методом тыка, выход — через связи 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
Фото: ИД "Собеседник"
Вскоре в отношении кое-кого из нас будут составляться черные списки. Поговорим о финансовом шлагбауме.
«Черный список» составляется официально — через Росфинмониторинг, чтобы предупредить всякие неблаговидные поступки фигурантов списка в отношении кредитных учреждений и прочих банков. Со второй половины апреля заработал механизм реабилитации клиентов, попавших в черный список, а значит, получивших отказ банка в обслуживании или проведении какой-либо операции.
Но стало известно о том, что банкам это неудобно — предполагается двухуровневая реабилитация с обращением в банк, Росфинмониторинг или даже межведомственную комиссию при Центробанке… И теперь банкиры, сообщают СМИ, составляют какой-то свой «черный список», обходясь без Росфинмониторинга. Но при этом никто не удосуживается предупредить клиента, пусть он и запятнал настолько свою репутацию, что попал в список.
Убедиться в том, что вы теперь не в официальном черном списке, а в другом — конфиденциальном, можно только «методом тыка» — если вам в совершении безобидной операции отказывают несколько банков. Ведь банк может руководствоваться собственными критериями и внутренними документами, может посчитать операцию сомнительной, а может, гражданин реально оказался в «черном списке» с уведомлением регулятора — Росфинмониторинга. Без отсутствия связей вы так можете этого и не узнать.
А реабилитацию необходимо проходить в каждом банке. Как к ней относятся банки, можно понять из количества полноценных отказов с сообщением в Росфинмониторинг — доля их у крупных банков с широкой клиентской аудиторией колеблется около мизерных 0,1%.
Все остальные отказы — негласно, вполголоса. Клиент может и не подозревать ничего, да о нем никто и не думает. В общем, еще одно доброе побуждение, которое заканчивается еще большими проблемами и игнорируется основными участниками рынка…
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