Медведев сообщил, как будут повышать экономическую состоятельность регионов

Ранее во вторник, выступая в Думе, президент России Владимир Путин призвал депутатов поддержать кандидатуру Медведева на пост премьера.

"Что же касается задачи повышения экономической состоятельности регионов, то это большая задача, которую мы, конечно, будем решать вместе с вами и другими коллегами комплексно. И путем создания новых источников развития, очагов роста, просто насыщением региональной экономики дополнительными возможностями. И пойдем путем, в случае необходимости, перераспределения налоговых источников", — сказал Медведев.

Относительно того, что некоторые регионы не обладают необходимым количеством источников доходов, Медведев сказал, что «так или иначе, мы вынуждены помогать, особенно тем регионам, которые закредитованы».

"Вы знаете, мы принимаем решение по трансформации коммерческой задолженности, бюджетную оказываем им помощь, трансферты перечисляем. Мы и в этой ситуации регионы, конечно, не бросим, и правительством уже приняты решения по поддержке регионов в этой сфере", — сказал Медведев.

Он также отметил, что в связи с повышением уровня минимального размера оплаты труда до размера прожиточного минимума для компенсации региональных расходов на эти цели было принято решение о выделении 36 миллиардов рублей.

С 1 мая уровень минимального размера оплаты труда поднимется до размера прожиточного минимума 11 163 рублей. Повышение МРОТ повлияет не только на зарплаты, но и на оплату декретных отпусков и пособия по уходу за детьми до 1,5 лет для работающих граждан, а также на оплату больничных. При этом МРОТ повлияет только на минимальные размеры выплат.