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«Справледливая Россия» проголосует против повышения пенсионного возраста
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«Справледливая Россия» проголосует против повышения пенсионного возраста 

РИА Новости 44 минуты назад
РИА Новости / Динамика дня. "Справедливая Россия" будет голосовать против инициативы о повышении пенсионного возраста в РФ — Миронов РИА Новости
РИА Новости: последние новости
Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам Комитет Госдумы по соцполитике не обсуждал повышение пенсионного возраста В экспертный совет ЕР внесли идею о самостоятельных отчислениях граждан
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