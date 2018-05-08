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Необычная льготная карта для туристов появилась в Грузии
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Необычная льготная карта для туристов появилась в Грузии 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
В Грузии выпустили карту для отдыхающих, с помощью которой можно получать скидки в ресторанах, на экскурсиях, а также оплачивать поездки в общественном транспорте. Об этом сообщил сайт «Русская планета».
У туристов появилась возможность рационально тратить деньги в Грузии благодаря Tourist Card. Карта дает скидку в кафе, при посещении местных достопримечательностей, на канатной дороге, в метро, автобусе и маршрутных такси. Можно также сэкономить при посещении торговых центров, сувенирных лавок и на аренде гостиничных номеров. Стоимость Tourist Card — 250 рублей.
Поток туристов из России увеличился в Германии. Российские показатели превысили аналогичные результаты многих стран Европы.
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