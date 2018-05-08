Необычная льготная карта для туристов появилась в Грузии

Грузии выпустили карту для отдыхающих, с помощью которой можно получать скидки в ресторанах, на экскурсиях, а также оплачивать поездки в общественном транспорте. Об этом сообщил сайт «Русская планета».

У туристов появилась возможность рационально тратить деньги в Грузии благодаря Tourist Card. Карта дает скидку в кафе, при посещении местных достопримечательностей, на канатной дороге, в метро, автобусе и маршрутных такси. Можно также сэкономить при посещении торговых центров, сувенирных лавок и на аренде гостиничных номеров. Стоимость Tourist Card — 250 рублей.