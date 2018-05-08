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Микрокредитная компания Ленобласти снизила ставки по займам
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Микрокредитная компания Ленобласти снизила ставки по займам 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Кредитная поддержка малого бизнеса стала еще доступнее. Региональная микрокредитная компания Ленинградской области рекордно снизила ставки по займам для малого и среднего бизнеса.
Агентство поддержки малого и среднего предпринимательства Ленинградской области начало принимать заявки на предоставление микрозаймов по сниженным ставкам — 6,5% и 7,75% годовых. Воспользоваться поддержкой могут индивидуальные предприниматели, юридические лица, а также организации поддержки малого и среднего бизнеса Ленинградской области.
Максимальная сумма займа — 3 млн рублей, средства можно взять на 3 года и потратить на развитие предприятия, а также на создание новых рабочих мест, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья. Займы по минимальной ставке 6,5% доступны предпринимателей, работающих в производственной сфере, сельском хозяйстве, а также для потребительских кооперативов.
Социально ориентированные предприниматели могут претендовать на беззалоговые кредиты на сумму не превышающую 400 тысяч рублей под 7% годовых.
Подать заявку на предоставление микрозайма можно лично либо в Агентстве, либо в офисах МФЦ в Ленинградской области, а также дистанционно на сайте Агентства. Правила предоставления микрозаймов Агентством смотрите здесь.
Региональная микрофинансовая организация — Агентство поддержки малого и среднего предпринимательства Ленинградской области предоставляет микрозаймы с конца 2015 года. За это время выдано более 250 займов на общую сумму почти 260 млн рублей. Кредитный портфель агентства пополняется из бюджета региона и за счет федеральных средств. Гарантийная поддержка этой организации — поручительства по кредитам — помогают малому и среднему бизнесу привлекать в свои компании кредитные ресурсы различных банков. В 2017 году эта сумма составила 900 млн рублей.
Региональная микрофинансовая организация — Агентство поддержки малого и среднего предпринимательства Ленинградской области осуществляет поддержку предпринимателей малого и среднего бизнеса, предоставляя информационные и консультационные услуги. Учреждение создано Правительством Ленинградской области в 2002 году и находится в ведении комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области.
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