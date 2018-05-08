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Медведев о повышении пенсионного возраста: надо принимать решения
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Медведев о повышении пенсионного возраста: надо принимать решения 

РИА Новости 36 минут назад
РИА НОВОСТИ. МЕДВЕДЕВ: ПО ПОВОДУ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА НУЖНО ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ, ПРЕЖНИЕ РАМКИ БЫЛИ УСТАНОВЛЕНЫ ДАВНО, А ЖИЗНЬ ИЗМЕНИЛАСЬ
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