Число жителей Чувашии сократилось почти на 5 тысяч человек за 2017 год

Чувашии за 2017 год население сократилось на 4746 человек, сообщает Чувашстат. За 2016 год число жителей республики уменьшилось на 1443 человека.

За первый квартал этого года в Чувашии умерло на 1081 человека больше, чем родилось. Кроме того, 733 экс-жителя республики сменили постоянное место регистрации.

Всего в январе-марте родилось 3156 человек (3401 в аналогичном периоде 2017 года), умерло 3889 человек (4040 в аналогичном периоде 2017 года).

По прогнозам статистов, к 2036 году число жителей региона сократится до 1 млн 132 тыс. человек. Сейчас в Чувашии проживают 1 235 863 человека.

Напомним, доход главы Чувашии в 2017 году составил 3,8 млн рублей (3,7 млн рублей в 2016 году) по основному месту работы. Кроме того, он задекларировал иной заработок в сумме 1, 06 млн рублей (424 тыс. рублей в 2016 году).

В его собственности находятся 5 земельных участков площадью 2000, 623, 4000, 50 599 и 1000 кв. м, два частных жилых дома площадью 216,2 и 95,4 кв. м и 1/3 доли в квартире площадью 129,5 кв. м.