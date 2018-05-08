Число жителей Чувашии сократилось почти на 5 тысяч человек за 2017 год 

В Чувашии за 2017 год население сократилось на 4746 человек, сообщает Чувашстат. За 2016 год число жителей республики уменьшилось на 1443 человека.
За первый квартал этого года в Чувашии умерло на 1081 человека больше, чем родилось. Кроме того, 733 экс-жителя республики сменили постоянное место регистрации.
Всего в январе-марте родилось 3156 человек (3401 в аналогичном периоде 2017 года), умерло 3889 человек (4040 в аналогичном периоде 2017 года).
По прогнозам статистов, к 2036 году число жителей региона сократится до 1 млн 132 тыс. человек. Сейчас в Чувашии проживают 1 235 863 человека.
Напомним, доход главы Чувашии в 2017 году составил 3,8 млн рублей (3,7 млн рублей в 2016 году) по основному месту работы. Кроме того, он задекларировал иной заработок в сумме 1, 06 млн рублей (424 тыс. рублей в 2016 году).
В его собственности находятся 5 земельных участков площадью 2000, 623, 4000, 50 599 и 1000 кв. м, два частных жилых дома площадью 216,2 и 95,4 кв. м и 1/3 доли в квартире площадью 129,5 кв. м.
Фото: Евгений Поторочин