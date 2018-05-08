Пермякам пришли смс-сообщения от Сбербанка о смене реквизитов. Что это значит

Клиентам Сбербанка Пермском крае начали приходить смс-уведомления о смене реквизитов счетов. Новые данные уже можно увидеть в онлайн-сервисе. Старые будут действовать до 31 июля.

Из-за расформирования Западно-Уральского Сбербанка и перехода Пермского отделения в структуру Волго-Вятского банка у клиентов из Пермского края произошла смена счетов.

— Для клиентов Пермского края изменятся реквизиты банковских счетов — БИК и корреспондентский счет, — пояснили 59.ru в пресс-службе банка. — Совершать операции по прежним реквизитам можно по 31 июля 2018 года включительно. Пожалуйста, вовремя уведомите об изменениях тех, кто осуществляет вам переводы и платежи.

Узнать новые реквизиты можно с 1 мая на страницах с реквизитами территориальных банков (раздел «О банке» → «Информация о банке» → «Региональная сеть» → «Реквизиты») и в онлайн-сервисах.

Клиентам, получающим пенсии или пособия на карту Сбербанка, никаких действий предпринимать не придется. Банк передаст новые сведения самостоятельно.

— При этом номер самой карты останется прежним и карта продолжит работать до окончания срока ее действия, — пояснили в банке. — Новый номер счета можно получить в Сбербанк Онлайн или офисе банка. Он может понадобиться при пополнении кредитной карты банковским переводом по реквизитам счета.

При переводе по номеру карты или номеру телефона ничего не изменится.

Ранее мы сообщали, что ЗУБ СБ закроется с 1 мая. При этом отделения продолжат работу.