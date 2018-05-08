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Доходы губернатора Саратовской области выросли за год более чем на 2 млн рублей
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Доходы губернатора Саратовской области выросли за год более чем на 2 млн рублей 

ТАСС 1 час назад
САРАТОВ, 8 мая. /ТАСС/. Доходы губернатора Саратовской области Валерия Радаева увеличились в 2017 года более чем на 2 млн рублей и составили порядка 5,7 млн рублей, при этом в 2016 году он заработал 3,29 млн рублей. Такие данные указаны в документах о доходах, опубликованных на сайте правительства региона.
Согласно документу, Радаев не имеет собственного жилья, у него в пользовании есть дом на 286,5 кв. м и земельный участок площадью 10 соток, которые, как следует из отчета о доходах, находятся в собственности у его супруги. Автомобиля у главы региона также нет, при этом есть катер Boulton 22 Skiff. Супруга Радаева в 2017 году заработала порядка 192 тыс. рублей, в 2016 году — 177 тыс. рублей. Автомобиля она также не имеет.
Как сообщила пресс-секретарь губернатора Нина Попова, увеличение дохода связано с получением Радаевым компенсации за неиспользованный отпуск. «Валерий Васильевич в течение пяти лет не был в отпуске. Согласно трудовому законодательству, в 2017 году в связи с прекращением полномочий ему выплачена денежная компенсация за все неиспользованные отпуска за период работы губернатором с 2012 по 2017 год», — сказала она.
Попова уточнила, что продолжительность ежегодного отпуска главы региона — 60 дней. В прошлом году соответственно выплачена компенсация за 300 дней отпуска, которые не были использованы.
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