Доходы губернатора Саратовской области выросли за год более чем на 2 млн рублей

САРАТОВ , 8 мая. / ТАСС /. Доходы губернатора Саратовской области Валерия Радаева увеличились в 2017 года более чем на 2 млн рублей и составили порядка 5,7 млн рублей, при этом в 2016 году он заработал 3,29 млн рублей. Такие данные указаны в документах о доходах, опубликованных на сайте правительства региона.

Согласно документу, Радаев не имеет собственного жилья, у него в пользовании есть дом на 286,5 кв. м и земельный участок площадью 10 соток, которые, как следует из отчета о доходах, находятся в собственности у его супруги. Автомобиля у главы региона также нет, при этом есть катер Boulton 22 Skiff. Супруга Радаева в 2017 году заработала порядка 192 тыс. рублей, в 2016 году — 177 тыс. рублей. Автомобиля она также не имеет.

Как сообщила пресс-секретарь губернатора Нина Попова , увеличение дохода связано с получением Радаевым компенсации за неиспользованный отпуск. «Валерий Васильевич в течение пяти лет не был в отпуске. Согласно трудовому законодательству, в 2017 году в связи с прекращением полномочий ему выплачена денежная компенсация за все неиспользованные отпуска за период работы губернатором с 2012 по 2017 год», — сказала она.

Попова уточнила, что продолжительность ежегодного отпуска главы региона — 60 дней. В прошлом году соответственно выплачена компенсация за 300 дней отпуска, которые не были использованы.