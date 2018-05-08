Мошенники предлагают пенсионерам по 300 тысяч от Пенсионного фонда

Аферисты придумали новый способ развода пожилых жителей Карелии , звонки уже поступили нескольким петрозаводчанам.

Мошенники, желающие обогатиться за счет пенсионеров, придумали новый способ обмана. Нескольким жителям Петрозаводска поступили звонки по телефону от неизвестных граждан.

Звонившие рассказывали, что Пенсионный фонд не доплатил пенсионерам по 300 тысяч рублей, и они теперь могут получить эти деньги, если перечислят на определенный счет 50 тысяч рублей. Взамен пенсионерам предлагали сообщить номер банковской карты, на которую якобы вскоре поступят обещанные 300 тысяч. Информация с предупреждением появилась в официальной группе «Пенсионного фонда».

— Пенсионный фонд России не имеет никакого отношения к подобным ситуациям, а пенсии и социальные пособия доставляются пенсионерам через того доставщика, которого каждый получатель пенсии указал в заявительном порядке,

— говорится в сообществе.

Справку о размере пенсии можно заказать через личный кабинет на сайте ПФР или в клиентской службе территориального органа Пенсионного фонда.