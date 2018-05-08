Новгородская область задолжала более 17 миллиардов рублей

Помимо нестабильной экономической ситуации в стране, «дыра» в областной казне образовалась по двум причинам, отмечает Анна Черепанова. С одной стороны, чиновники, стремясь принять бездефицитный бюджет на текущий год, переоценили региональные доходы. С другой стороны, главный финансовый документ был сверстан с учетом необоснованных, на взгляд эксперта, расходов и налоговых льгот.

— Так, в позапрошлом году власти приняли решение о предоставлении преференций крупному бизнесу, в том числе действующим инвесторам, — продолжает Анна Черепанова. — В прошлом году от этого решения в Новгородской области не отказались. Льготы — возможность не перечислять в казну сотни миллионов рублей — получило и предприятие, чья выручка превышает 50 миллиардов рублей в год. Я бы не назвала нормальной ситуацию, при которой существенные для регионального бюджета деньги недоплачивают высокодоходные компании, не являющиеся для области новыми инвесторами.

Новгородские власти обещают в мае вернуть размер госдолга на уровень начала года. По словам первого заместителя министра финансов области Галины Питеровой, 5 февраля регион взял бюджетный кредит на пополнение остатков средств на счетах в размере 1,4 миллиарда рублей под 0,1 процента годовых. Он выдается на 90 дней.

— Ежегодно первый квартал тяжелый, потому что появляется много обязательных трат, но при этом собственные доходы, налоговые поступления в бюджет пока небольшие, — говорит Галина Питерова. — Казначейские кредиты под минимальный процент и на короткий срок — логичный и незатратный выход из ситуации.

Эксперты относятся к обещанию чиновников снизить размер госдолга скептически. Ведь за одним краткосрочным займом может последовать другой.

— Без объективной оценки региональных доходов, пусть она и не даст возможность сверстать бездефицитный бюджет, и отказа от необоснованных расходов, в том числе и от неэффективных льгот, стабилизировать ситуацию с госдолгом в Новгородской области не получится, — подводит итог Анна Черепанова.

А как у соседей?