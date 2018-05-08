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Новгородская область задолжала более 17 миллиардов рублей
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Новгородская область задолжала более 17 миллиардов рублей 

Российская Газета 30 минут назад
Председатель новгородской региональной общественной организации «Собрание коренных новгородцев», кандидат экономических наук Анна Черепанова еще в прошлом году предполагала, что государственный долг Новгородской области превысит отметку в 17 миллиардов рублей. "Российская газета" приводила этот прогноз в выпуске от 12 декабря 2017-го.
Помимо нестабильной экономической ситуации в стране, «дыра» в областной казне образовалась по двум причинам, отмечает Анна Черепанова. С одной стороны, чиновники, стремясь принять бездефицитный бюджет на текущий год, переоценили региональные доходы. С другой стороны, главный финансовый документ был сверстан с учетом необоснованных, на взгляд эксперта, расходов и налоговых льгот.
— Так, в позапрошлом году власти приняли решение о предоставлении преференций крупному бизнесу, в том числе действующим инвесторам, — продолжает Анна Черепанова. — В прошлом году от этого решения в Новгородской области не отказались. Льготы — возможность не перечислять в казну сотни миллионов рублей — получило и предприятие, чья выручка превышает 50 миллиардов рублей в год. Я бы не назвала нормальной ситуацию, при которой существенные для регионального бюджета деньги недоплачивают высокодоходные компании, не являющиеся для области новыми инвесторами.
Новгородские власти обещают в мае вернуть размер госдолга на уровень начала года. По словам первого заместителя министра финансов области Галины Питеровой, 5 февраля регион взял бюджетный кредит на пополнение остатков средств на счетах в размере 1,4 миллиарда рублей под 0,1 процента годовых. Он выдается на 90 дней.
— Ежегодно первый квартал тяжелый, потому что появляется много обязательных трат, но при этом собственные доходы, налоговые поступления в бюджет пока небольшие, — говорит Галина Питерова. — Казначейские кредиты под минимальный процент и на короткий срок — логичный и незатратный выход из ситуации.
Эксперты относятся к обещанию чиновников снизить размер госдолга скептически. Ведь за одним краткосрочным займом может последовать другой.
— Без объективной оценки региональных доходов, пусть она и не даст возможность сверстать бездефицитный бюджет, и отказа от необоснованных расходов, в том числе и от неэффективных льгот, стабилизировать ситуацию с госдолгом в Новгородской области не получится, — подводит итог Анна Черепанова.
А как у соседей?
В Вологодской области за последние шесть лет госдолг снизился со 105 процентов от уровня собственных доходов до экономически безопасной планки в 47 процентов. Коммерческие кредиты в регионе активно замещают дешевыми бюджетными займами. За последние четыре года регион получил 26,7 миллиарда рублей из федерального бюджета в целях реструктуризации государственного долга.
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