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Игорный бизнес принёс бюджету Самарской области 1,7 млн рублей в 1-м квартале
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Игорный бизнес принёс бюджету Самарской области 1,7 млн рублей в 1-м квартале 

Чемпионат.com 36 минут назад
Сумма налоговых поступлений от игорного бизнеса в бюджет Самарской области за январь-март 2018 года составила более 1,5 млн рублей. Соответствующие данные опубликованы на официальном сайте Министерства управления финансами Самарской области. Согласно отчёту об исполнении бюджета, на 1 апреля 2018 года исполненные бюджетные назначения по налогу на игорный бизнес составляют 1,66 млн рублей. Утверждённые бюджетные назначения на 2018 год составляют 7,03 млн  Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат. Ставки» в «ВК».
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