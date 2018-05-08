Игорный бизнес принёс бюджету Самарской области 1,7 млн рублей в 1-м квартале 

Сумма налоговых поступлений от игорного бизнеса в бюджет Самарской области за январь-март 2018 года составила более 1,5 млн рублей. Соответствующие данные опубликованы на официальном сайте Министерства управления финансами Самарской области. Согласно отчёту об исполнении бюджета, на 1 апреля 2018 года исполненные бюджетные назначения по налогу на игорный бизнес составляют 1,66 млн рублей. Утверждённые бюджетные назначения на 2018 год составляют 7,03 млн Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат. Ставки» в «ВК».