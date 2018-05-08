Банк УРАЛСИБ упростил сервис перевода средств на карты своих клиентов 

Новая услуга позволяет осуществлять переводы по ссылке, при этом отправителю не требуется знать реквизиты карты получателя.
Для перечисления средств получателю достаточно отправить отправителю ссылку, которая генерируется в соответствующем разделе Мобильного банка или Интернет-банка и ведет на индивидуальную страницу пополнения. Для совершения перевода отправителю потребуется знать только реквизиты собственной карты.
Подключить Интернет-банк можно самостоятельно на сайте, вконтакт-центре, банковском платежном терминале, а также в ближайшем отделении ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Для подключения Мобильного банка необходимо скачать бесплатное приложение «Мобильный банк» для платформ iOS, Android.
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