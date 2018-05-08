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Банк УРАЛСИБ упростил сервис перевода средств на карты своих клиентов
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Банк УРАЛСИБ упростил сервис перевода средств на карты своих клиентов 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Новая услуга позволяет осуществлять переводы по ссылке, при этом отправителю не требуется знать реквизиты карты получателя.
Для перечисления средств получателю достаточно отправить отправителю ссылку, которая генерируется в соответствующем разделе Мобильного банка или Интернет-банка и ведет на индивидуальную страницу пополнения. Для совершения перевода отправителю потребуется знать только реквизиты собственной карты.
Подключить Интернет-банк можно самостоятельно на сайте, вконтакт-центре, банковском платежном терминале, а также в ближайшем отделении ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Для подключения Мобильного банка необходимо скачать бесплатное приложение «Мобильный банк» для платформ iOS, Android.
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