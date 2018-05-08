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В Госдуме призвали скорректировать действующую пенсионную систему
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В Госдуме призвали скорректировать действующую пенсионную систему 

Агентство «Москва» 1 час назад
Председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) призвал скорректировать действующую пенсионную систему. Об этом он сообщил Агентству городских новостей «Москва».
«Это все связанные вещи: если пенсии выше, покупательная способность населения растет, благосостояние растет, экономика, соответственно, развивается. Каким образом можно добиться роста пенсий? Необходимо корректировать действующую пенсионную систему», — заявил Я. Нилов, комментируя положения указа президента России Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.» о необходимости обеспечения устойчивого роста пенсионного обеспечения выше уровня инфляции.
При этом Я. Нилов уточнил, какие именно меры требуется принять.
«Надо менять систему, надо стимулировать рост доходов населения, надо изменять взносооблагаемую базу, тогда фонд будет больше денег получать. Нужно стимулировать рост доходов пенсионного фонда. Это приведет к возможности увеличивать пенсии и работающим, и неработающим пенсионерам, а пока мы даже на уровне фактической инфляции. В государстве всем пенсионерам пенсию не индексируют. Работающие пенсионеры не получают проиндексированную пенсию. Все из-за дефицита бюджета пенсионного фонда», — пояснил депутат.
Как сообщалось ранее, президент РФ Владимир Путин 7 мая подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.».
Агентство «Москва»: последние новости
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