Скидки, кешбэк или привилегии: какие бонусы выбирают владельцы банковских карт

Банк «Русский Стандарт» выяснил, какие дополнительные опции предпочитают держатели банковских карт разного возраста и статуса. В выборку вошли более 3 млн человек — участников программы лояльности банка. Изучив 2 млрд наиболее характерных транзакций по картам, эксперты составили собирательные портреты трех категорий клиентов, использующих бонусы по карточным продуктам.

В первую категорию попали те, кто пользуется скидками, во вторую — получатели кешбэка, в третью — клиенты, выбирающие привилегии. Cредний чек покупки, оплаченной картами любых банков в эквайринговой сети «Русского Стандарта» в 2017 году составил 1032 рублей. В 2016 году он был немного больше — 1198 рублей.

Любители скидок

Исследование показало, что скидки в качестве «надбавки» выбирают в первую очередь клиенты с невысоким доходом, пользующиеся массовыми банковскими продуктами. В эту группу также попадают и владельцы карт со средним уровнем дохода, в основном это клерки и предприниматели. При этом средний возраст держателей карт, предпочитающих скидки, составляет 35-45 лет.

Очевидно, люди постарше, с богатым жизненным опытом и более высоким уровнем благосостояния, выбирают моментальную выгоду — получение скидки «здесь и сейчас». Интересно, что скидками больше интересуются женщины — 66% клиентов. Наибольшей популярностью пользуются скидки в магазинах одежды и обуви, бытовой техники, а также ювелирных салонах.

Кешбэк для молодежи

Клиентов, предпочитающих кешбэк, больше всего среди миллениалов — молодых людей возрастом до 35 лет. Это неудивительно: младшее поколение предпочитает игровые формы поощрения, а сбор кешбэк-бонусов вполне можно рассматривать как игру.

Стоит отметить, что активнее копят и тратят накопленные кешбэк-бонусы мужчины — их 70% в этой категории клиентов. Наибольшее количество бонусов клиенты собирают в сегменте «ретейл» (с долей 45%) и на автозаправках (29%), а также в ресторанах и в категории «развлечения» (кинотеатры, театры, концерты). Среди других популярных «источников» кешбэка такие сегменты, как общественный транспорт (включая такси), магазины одежды и обуви.

Отдельно «Русский Стандарт» изучил «бонусную» географию и проанализировал, где живут самые активные собиратели кешбэк-бонусов. Топ-10 регионов по этому параметру выглядит так:

Привилегии для богатых

Обеспеченные клиенты (категория «премиум») зачастую отдают предпочтение не монетарным аспектам банковской карты, а специальным возможностям, которые открываются перед ее держателем.

В первую очередь, клиентов премиального сегмента интересуют особые привилегии, подчеркивающие высокое положение обладателя карты и предоставляющие максимальный комфорт. Особой популярностью среди владельцев карт пользуются такие опции, как:

—наличие персонального менеджера и консьерж-службы;

— возможность пользоваться отдельными зонами обслуживания;

— доступ в бизнес-залы аэропортов;

— посещение закрытых премьер фильмов и спектаклей.

Кроме того, в 2017 году российские держатели премиальной карты AmEx The Platinum Card® линейки Centurion потратили больше 30 000 000 накопленных баллов Membership Rewards на авиаперелеты.

Читайте также