Скидки, кешбэк или привилегии: какие бонусы выбирают владельцы банковских карт 

Банк «Русский Стандарт» выяснил, какие дополнительные опции предпочитают держатели банковских карт разного возраста и статуса. В выборку вошли более 3 млн человек — участников программы лояльности банка. Изучив 2 млрд наиболее характерных транзакций по картам, эксперты составили собирательные портреты трех категорий клиентов, использующих бонусы по карточным продуктам.
В первую категорию попали те, кто пользуется скидками, во вторую — получатели кешбэка, в третью — клиенты, выбирающие привилегии. Cредний чек покупки, оплаченной картами любых банков в эквайринговой сети «Русского Стандарта» в 2017 году составил 1032 рублей. В 2016 году он был немного больше — 1198 рублей.
Любители скидок
Исследование показало, что скидки в качестве «надбавки» выбирают в первую очередь клиенты с невысоким доходом, пользующиеся массовыми банковскими продуктами. В эту группу также попадают и владельцы карт со средним уровнем дохода, в основном это клерки и предприниматели. При этом средний возраст держателей карт, предпочитающих скидки, составляет 35-45 лет.
Очевидно, люди постарше, с богатым жизненным опытом и более высоким уровнем благосостояния, выбирают моментальную выгоду — получение скидки «здесь и сейчас». Интересно, что скидками больше интересуются женщины — 66% клиентов. Наибольшей популярностью пользуются скидки в магазинах одежды и обуви, бытовой техники, а также ювелирных салонах.
Кешбэк для молодежи
Клиентов, предпочитающих кешбэк, больше всего среди миллениалов — молодых людей возрастом до 35 лет. Это неудивительно: младшее поколение предпочитает игровые формы поощрения, а сбор кешбэк-бонусов вполне можно рассматривать как игру.
Стоит отметить, что активнее копят и тратят накопленные кешбэк-бонусы мужчины — их 70% в этой категории клиентов. Наибольшее количество бонусов клиенты собирают в сегменте «ретейл» (с долей 45%) и на автозаправках (29%), а также в ресторанах и в категории «развлечения» (кинотеатры, театры, концерты). Среди других популярных «источников» кешбэка такие сегменты, как общественный транспорт (включая такси), магазины одежды и обуви.
Отдельно «Русский Стандарт» изучил «бонусную» географию и проанализировал, где живут самые активные собиратели кешбэк-бонусов. Топ-10 регионов по этому параметру выглядит так:
1. Москва — доля 22,89%
2. Санкт-Петербург — 4,26%
3. Екатеринбург — 2,75%
4. Казань — 2,51%
5. Челябинск — 1,69%
6. Новосибирск — 1,48%
7. Уфа — 1,38%
8. Омск — 1,26%
9. Пермь — 1,24%
10. Самара — 1,16%
Привилегии для богатых
Обеспеченные клиенты (категория «премиум») зачастую отдают предпочтение не монетарным аспектам банковской карты, а специальным возможностям, которые открываются перед ее держателем.
В первую очередь, клиентов премиального сегмента интересуют особые привилегии, подчеркивающие высокое положение обладателя карты и предоставляющие максимальный комфорт. Особой популярностью среди владельцев карт пользуются такие опции, как:
—наличие персонального менеджера и консьерж-службы;
— возможность пользоваться отдельными зонами обслуживания;
— доступ в бизнес-залы аэропортов;
— посещение закрытых премьер фильмов и спектаклей.
Кроме того, в 2017 году российские держатели премиальной карты AmEx The Platinum Card® линейки Centurion потратили больше 30 000 000 накопленных баллов Membership Rewards на авиаперелеты.
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