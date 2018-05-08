Что нужно знать, если вы хотите застраховать свой гаджет

Более 50% москвичей меняют смартфоны раз в 2-3 года

Немного статистики: НИУ ВШЭ и РЭУ им. Г. В. Плеханова провели исследование потребительских привычек и предпочтений на рынке смартфонов Москвы . Оказалось, что 54% опрошенных меняют смартфон раз в два-три года. Другое исследование показывает, что американцы проверяют смартфон чаще, чем 300 раз в день.

Мобильные гаджеты — дорогие, маленькие и хрупкие, но мы пользуемся ими при любой погоде и в любых ситуациях, поэтому риск разбить их или потерять, выше, чем в случае c остальными страховыми объектами.

Многие цифровые ритейлеры предлагают застраховать смартфоны, планшеты и даже умные часы. Например, подобную услугу предлагают в «Евросети» , «Связном», салонах связи «Билайна» и « МТС », а также цифровом супермаркете DNS и так далее.

Как работает такая страховка? Есть ли разница между российскими и западными страховыми полисами на айфоны? Какие у такой страховки риски? Есть ли у этого направления в страховой индустрии будущее? Разбираемся.

Страхование покупки за рубежом

В большинстве стран iPhone можно застраховать в страховой компании (в каждой стране есть свои национальные особенности). Например, в США (где страховой рынок довольно хорошо развит), их сразу несколько — это SquareTrade, Loveit Coverit, Worth Ave. Group и другие.

Такая страховка чаще всего действует как стандартный страховой контракт — каждый месяц страхователь платит небольшой взнос, который включается в общий счет за телефон. Этот счет пользователь получает ежемесячно — это примерный аналог тарифа сотового оператора в России . Такие ежемесячные платы могут «съедать» от 165 до 240 долларов в год.

Существуют страховые программы с единичным взносом (например, 99 долларов за два года, но после этого срока все равно включается помесячная тарификация).

Еще одна особенность — франшиза. В случае с iPhone она может составлять от 50 до 200 долларов. Это полезно только в том случае, если телефон не подлежит восстановлению. В остальных ситуациях стоимость оплаты страховки и компенсация размера франшизы при наступлении страхового случая в сумме могут равняться стоимости нового телефона.

Во многих странах одним из пунктов страхового контракта может быть замена неисправного телефона на аналогичный. Нередки случаи, когда страхователь выплачивает комиссию по страховке, при наступлении страхового случая компенсирует размер франшизы, и получает подержанный (refurbished) телефон, у которого в прошлом тоже могут быть свои поломки и особенности (и в любом случае это уже не новое устройство).

У страховки, купленной у ритейлера или страховой компании, есть аналоги — страховка производителя, то есть, в случае с iPhone, AppleCare. За 99 долларов можно застраховать телефон на 2 года — в программу входит постоянная техническая поддержка (по телефону или в Apple Store), два ремонта — каждый с франшизой на 79 долларов, быстрая замена и возможность быстрой перепродажи с доплатой от AppleCare.

Однако программа не покрывает кражу, а любую починку после первых двух придется делать за свои деньги. Кроме того, стоимость двух починок вместе с первоначальным взносом составляет 257 долларов (99+79+79) — примерная стоимость обычного страхового полиса.

А в России?

У нас страховка мобильного устройства преимущественно приобретается в магазине-ритейлере, который сотрудничает с какой-либо страховой компанией. Купить ее самостоятельно тоже можно — у страховщика, который предоставляет соответствующие услуги.

Разброс цен на страховку — обычно от 1,5% до 15% цены гаджета. В «Связном» или другом ритейлере она может обойтись чуть дороже, чем покупка полиса непосредственно у страховой компании.

Стоимость страховки зависит от множества факторов — цены устройства, объема сервиса, который страхователь может получить (например, только гарантийные случаи, или поломки в результате использования, или кража и т. д.).

По страховке обычно можно обратиться в сервисный центр, определенный страховщиком, и отремонтировать устройство (если оно подлежит ремонту). Главное, не заниматься самостоятельной починкой и сохранить все, что могло «отвалиться» от устройства (вплоть до осколков экрана).

А вот страховку от производителя в России получить сложнее. Например, Apple Care можно приобрести только для ноутбуков Apple — застраховать MacBook, MacBook Air и (или) 13-дюймовый MacBook Pro можно за 19 900 рублей.

Хотелось бы отметить, что сегодня на российском рынке страхования, к сожалению, наблюдается неоднозначная картина. Страховые компании регулярно говорят о том, что нужно увеличить количество договоров страхования в пересчете на человека и развивать рынок. Но когда дело доходит до рискового сегмента — а гаджеты подвержены повреждениям (царапины, трещины, иные деформации) — активность практически сходит на нет.

По этой причине в большинстве случаев население приобретает за минимальную сумму защитные корпусы, и, разумеется, не вспоминает о страховании при покупке гаджета. Поэтому страховым компаниям еще предстоит провести серьезную работу, чтобы предложить продукт, который будет интересным для клиентов, а не строится по принципу «у них есть, а мы чем хуже» (в сравнении с европейским/американским страховым рынком).

Плюсы, минусы и подводные камни

Есть несколько пунктов, на которые нужно обязательно обращать внимание в договоре о страховании гаджета — будь то телефон, фотоаппарат или даже стиральная машина.

Страховые полисы бывают разных типов.

В полное покрытие обычно включена страховка от кражи и любых механических повреждений.

В базовое не входят риски механического воздействия и жидкости.

Есть и так называемая продленная гарантия — такое страхование предполагает «продление» гарантийного периода.

Например, в «Связном» (страховка от « ВТБ Страхование ») программа «Сертификат сервисного обслуживания» продляет срок гарантийного обслуживания, «Защита покупки» защищает от кражи (компенсация стоимости устройства) или от поломки вне гарантийных случаев (компенсация стоимости ремонта), а «Комплексная защита» включает в себя две предыдущие программы.

Поэтому нужно тщательно изучить договор о страховании — там прописывается, по каким случаям можно получить компенсацию.

Договор всегда будет полезным, если у потребителя есть четкое понимание, от каких рисков он страхуется, и явная необходимость в заключении подобной сделки. Когда это навязанная услуга (покупка в кредит с максимальными исключениями), то ничего хорошего из подобной сделки, естественно, не выйдет.

Например, иногда в страховку не входят повреждения экрана, которые не влияют на функциональность устройства. В других случаях, чтобы получить компенсацию, обязательна нужна справка из полиции — такие страховки распространяются только на кражу или грабеж.

Еще нужно обратить внимание на то, распространяется ли страховка на случайные повреждения или внутренние поломки без внешних признаков повреждений. Если нет, в первом случае можно не получить покрытие при падении телефона на пол, во втором — при его «утоплении».

Что нужно, чтобы страховой рынок развивался

Потеря устройства — самый неудачный страховой случай. Доказать, что вы потеряли телефон, очень сложно, поэтому страховые компании пытаются всячески оградить себя от рисков и убрать этот случай из страховки. Чтобы исключить подобные ситуации, над процессами страхования еще нужно работать, упрощать процедуру регулирования с учетом наших реалий.

Начинать можно с малого, прививая нормы страхования, когда клиент четко представляет, зачем ему страховой договор, и в чем его выгода от заключения сделки со страховщиком. К сожалению, сейчас сложившаяся на рынке ситуация говорит об обратном.

Взять, например, ОСАГО: когда клиент оплачивает его стоимость, он справедливо полагает, что его гражданская ответственность застрахована на 400 тысяч рублей. Но, будучи виновником аварии, владелец ОСАГО может быть вынужден оплатить страховой разницу между понесенными расходами и выплатой по ОСАГО (компенсировать «износ»).

Получается, что сперва мы объясняем, как работает ОСАГО, почему оно защищает страхователя, а потом просим компенсировать страховой компании сумму в 100 тысяч (к примеру, при ущербе в 200 тысяч рублей).

Исключение сервиса «замалчивания» позволит развивать страховой рынок и отдельные новые продукты в виде страховки на гаджеты. Когда человек будет четко понимать, в каком случае он сможет получить страховое покрытие, ему будет проще определиться, нужна ему страховка или нет. Это сразу повысит доверие к страховым компаниям и принесет выгоду всем участникам рынка.

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