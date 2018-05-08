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Как учесть в расходах страховую премию, выплачиваемую частями, если период оплаты н
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Как учесть в расходах страховую премию, выплачиваемую частями, если период оплаты н 

Время бухгалтера 2 часа назад
Минфин, ссылаясь на п. 6 ст. 272 НК РФ, рассмотрел следующие варианты оплаты страховой премии:
разовая оплата, предполагает учет сумм в расходах равномерно в течение всего срока действия договора, пропорционально дням, на который он заключен; при рассрочке оплаты списание происходит по тому же принципу равномерности и с учетом количества дней, но уже в течение указанного срока оплаты (полгода, квартал, месяц); при оплате частями, но без указания периода ее внесения, взнос нужно учесть на конец каждого налогового периода, учитывая количество дней периода и соответствующей суммы премии.
ПИСЬМО Минфина РФ от 13.04.2018 № 03-03-06/1/24595
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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