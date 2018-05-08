Пенсионный фонд рассказал о сроках выдачи единовременной выплаты ветеранам ВОВ на Кубани

Краснодар . 8 мая — Новая Кубань. Владимир Путин накануне поручил выделить ко Дню Победы в качестве единовременной выплаты 10 тысяч рублей всем ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны. Всего под эту категорию в стране попадают 90 тысяч человек, из них 4 тысячи проживают на территории Краснодарского края

Как сообщает пресс-служба администрации региона, выплата будет осуществляться Пенсионным фондом в течение мая-июня этого года. Специально обращаться в ПФР не нужно.

— ПФР уже провел всю необходимую предварительную работу, связанную с подготовкой списков получателей и организацией выплаты, — уточнили в учреждении.