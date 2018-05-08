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Мэрия Ижевска решила влезть в новые долги
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Мэрия Ижевска решила влезть в новые долги 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Администрация Ижевска объявила об открытии новой невозобновляемой кредитной линии. Как сообщается в документах на сайте мэрии, средства пойдут на финансирование долговых обязательств и покрытие дефицита муниципалитета.
Размер процентной ставки — 8,15%. Аукцион назначен на 31 мая.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что администрация Ижевска уже объявляла о трех аукционов по предоставлению городскому бюджету трех кредитных линий.
«Цель проведения аукционов — рефинансирование существующих коммерческих кредитов под более низкие процентные ставки. Привлечение таких кредитов не приведет к увеличению муниципального долга города Ижевска и позволит сократить расходы бюджета на его обслуживание», — отмечалось в релизе.
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