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Водитель отсудил у страховой миллион рублей за сгоревший УАЗ «Патриот»
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Водитель отсудил у страховой миллион рублей за сгоревший УАЗ «Патриот» 

Авторамблер 44 минуты назад
Фото: Авторамблер
Мужчина приобрел российский внедорожник в 2015 году и оформил на неге полис каско. Спустя год выяснилось, что не зря — в 2016 году в одном из микрорайонов города Полевой в Свердловской области, где был припаркован «Патриот», случился пожар и машина сгорела. Выяснилось, что причиной произошедшего стал умышленный поджог, однако престумников так и не удалось поймать.
Автовладелец же обратился в свою страховую с целью получить положенные 750 тысяч рублей. Экспертиза установила, что в результате пожара автомобиль был сильно поврежден — стоимость ремонта оценивалась почти на 600 тыс. рублей, что составляет 79,25% цены новой машины.
Несмотря на это страховщик отказал в выплате из-за того, что «страхователь не предоставил автомобиль для осмотра и оценки ущерба». В "Росгосстрахе" посчитали, что внедорожник не был уничтожен полностью, а наступил страховой случай по риску «ущерб», и «Патриот» следовало восстанавливать.
Полевской городской суд встал на сторону автовладельца. Судья обязал «Росгосстрах» выплатить пострадавшему 750 тысяч рублей страхового возмещения, 33 675 рублей неустойки, 5 тысяч рублей компенсации морального вреда, 200 тысяч рублей штрафа за нежелание в добровольном порядке удовлетворить требование потребителя, 15 тысяч рублей компенсации судебных издержек и 12 тысяч рублей компенсации расходов на адвоката. Таким образом общий размер выплаты превысил 1 млн рублей.
Как сообщал «Авторамблер», ранее житель Ульяновска смог отсудить у УАЗа 2,2 млн рублей за «Патриот», сгоревший из-за технической неисправности.
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