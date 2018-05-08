Водитель отсудил у страховой миллион рублей за сгоревший УАЗ «Патриот»

Мужчина приобрел российский внедорожник в 2015 году и оформил на неге полис каско. Спустя год выяснилось, что не зря — в 2016 году в одном из микрорайонов города Полевой в Свердловской области , где был припаркован «Патриот», случился пожар и машина сгорела. Выяснилось, что причиной произошедшего стал умышленный поджог, однако престумников так и не удалось поймать.

Автовладелец же обратился в свою страховую с целью получить положенные 750 тысяч рублей. Экспертиза установила, что в результате пожара автомобиль был сильно поврежден — стоимость ремонта оценивалась почти на 600 тыс. рублей, что составляет 79,25% цены новой машины.

Несмотря на это страховщик отказал в выплате из-за того, что «страхователь не предоставил автомобиль для осмотра и оценки ущерба». В "Росгосстрахе" посчитали, что внедорожник не был уничтожен полностью, а наступил страховой случай по риску «ущерб», и «Патриот» следовало восстанавливать.

Полевской городской суд встал на сторону автовладельца. Судья обязал «Росгосстрах» выплатить пострадавшему 750 тысяч рублей страхового возмещения, 33 675 рублей неустойки, 5 тысяч рублей компенсации морального вреда, 200 тысяч рублей штрафа за нежелание в добровольном порядке удовлетворить требование потребителя, 15 тысяч рублей компенсации судебных издержек и 12 тысяч рублей компенсации расходов на адвоката. Таким образом общий размер выплаты превысил 1 млн рублей.