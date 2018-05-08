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Москвичи нашли способ заработать на параде Победы
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Москвичи нашли способ заработать на параде Победы 

dom.lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Почти все съемные квартиры на Тверской улице, где 9 мая будет проходить военная техника в рамках очередного парада Победы, оказались занятыми на праздничный день. Собственники сдали их по баснословным ставкам, пишет «Комсомольская правда».
Корреспондент газеты попытался найти квартиру с окнами на Тверскую улицу с помощью риелторов, но в итоге ему предложили лишь один вариант — «двушку» бизнес-класса за 4,5 тысячи рублей в сутки. Остальные объекты оказались уже сданными. При этом, как отмечают агенты по недвижимости, ни выходить на балконы, ни открывать окна во время парада будет нельзя.
В гостницах Four Seasons и Ritz-Carlton, расположенных рядом с Кремлем, изданию также сообщили, что окна в номерах с видом на Красную площадь будут зашторены на протяжении всего 9 мая. Кроме того, в Four Seasons планируется ограничить выход из отеля, поэтому некоторым жильцам придется выезжать 8 мая.
Риелторы рекомендуют желающим посмотреть на парад снимать квартиры в домах на Новом Арбате: здесь с общих балконов можно будет увидеть отходящую технику. Ставки аренды в этой локации ниже — от 2,5 тысячи рублей за квартиру в сутки.
Ранее стало известно, что в нынешнем году на параде Победы в Москве впервые покажут ударные и разведывательные беспилотники «Катран» и «Корсар», боевую машину поддержки танков «Терминатор» и бронеавтомобили «Урал» и «Патруль».
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