К 9 мая в Саратове выросли продажи автомобильных наклеек

Чаще всего автомобилистам предлагают наклейки «9 мая» — на них пришлось 46% созданных объявлений из категории.

В то время как на «День Победы» приходится всего 1% от предложений. В преддверии праздника сервис Юла выяснил, как изменился спрос на автомобильные наклейки

Накануне Дня Победы на Юле количество поисковых запросов автомобильных наклеек увеличилось на 35% по сравнению с началом апреля 2018 года — в основном за счет наклеек «9 мая» — их стали искать в 4 раза чаще. Самыми популярными по поисковым запросам стикеров на Юле оказались надписи «9 мая», на втором месте — «День Победы», а на третьем — «Спасибо деду за победу». Среди других наклеек, посвященных Великой Отечественной войне, россияне искали надписи «1941-1945», «Помним! Гордимся!», «Ни шагу назад», «Т-34» и «На Берлин!».

Активнее всего автомобильные наклейки продавали жители Москвы Санкт-Петербурга , Воронежа, Екатеринбурга Новосибирска . Средняя цена по стране на наклейки составила 330 рублей. В Саратове стоимость одной наклейки — 90 рублей, что в 3,5 раза ниже средней цены по России