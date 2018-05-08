К 9 мая в Ростове-на-Дону выросли продажи автомобильных наклеек 

В преддверии праздника сервис Юла выяснил, как изменился спрос на автомобильные наклейки Накануне Дня Победы на Юле количество поисковых запросов автомобильных наклеек увеличилось на 35% по сравнению с началом апреля 2018 года — в основном за счет наклеек «9 мая» — их стали искать в 4 раза чаще. Самыми популярными по поисковым запросам стикеров на Юле оказались надписи «9 мая», на втором месте — «День Победы», а на третьем — «Спасибо деду за победу». Среди других наклеек, посвященных Великой Отечественной войне, россияне искали надписи «1941-1945», «Помним! Гордимся!», «Ни шагу назад», «Т-34» и «На Берлин!». Чаще всего автомобилистам предлагают наклейки «9 мая» — на них пришлось 46% созданных объявлений из категории. В то время как на «День Победы» приходится всего 1% от предложений. Активнее всего автомобильные наклейки продавали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Екатеринбурга и Новосибирска. Средняя цена по стране на наклейки составила 330 рублей. В Ростове-на-Дону стоимость одной наклейки — 140 рублей, что на 58% ниже средней цены по России. Самые дорогие можно приобрести в Уфе за 380 рублей, а дешевле всего стикеры обойдутся в Волгограде и Ярославле — по 15 рублей за штуку.