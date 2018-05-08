Вычет за перевозку экспортных товаров тоже положен

Организация оспорила в суде отказ инспекции в предоставлении вычета по НДС и выиграла дело.

В качестве повода для отказа ИФНС сослалась на то, что фирма предъявила налог к вычету в отношении услуг, которые были ошибочно обложены по ставке 18 процентов. Речь шла об оплате услуг по перевозке товаров, которые подлежали отправке на экспорт. Такие операции облагаются по ставке 0 процентов (пп. 2 п. 1 ст. 164 НК РФ ). Выходит, что счета-фактуры перевозчика, по которым заявлен вычет, не соответствуют кодексу. Значит, вычет по ним не положен.

Суды нижестоящих инстанций вынесли различные решения.

Верховный Суд РФ оставил в силе те, которые были вынесены в пользу компании, по следующим причинам.

Получив от контрагента счет-фактуру с суммой НДС, компания вправе использовать вычет, а контрагент должен уплатить налог в бюджет. Ошибочное обложение операции по ставке 18 процентов вместо нулевой не может выступать в качестве основания для отказа в вычете.

Что касается конкретной ситуации — с перевозкой по стране товаров, которые направляются на экспорт: — с одной стороны, как разъяснено в п. 18 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 № 33, оказание услуг по перевозке товаров по территории России несколькими лицами (соисполнителями) само по себе не препятствует применению ставки 0 процентов всеми участвовавшими в оказании услуг лицами (то есть, всеми перевозчиками); — с другой стороны, в случае, когда оказывающее услуги лицо не обладает сведениями об экспортном характере товара и привлекается к перевозке только в границах РФ, налог на основании п. 3 ст. 164 исчисляется по ставке 18 процентов.

В данном случае из условий договора с перевозчиком не следует, что он был осведомлен о дальнейшей поставке перевозимого груза на экспорт. Транспортные накладные также не подтверждают тот факт, что перевозчик привлекался в качестве соисполнителя для выполнения отдельного этапа международной перевозки экспортных товаров.

Следовательно, у фирмы-перевозчика имелись прописанные в п. 3 ст. 164 НК РФ основания для исчисления налога по ставке 18 процентов и предъявления его компании в цене оказанных услуг. Соответственно, компания имела основания для предъявления налога к вычету и инспекция обязан была его предоставить.

Тем более, учитывая тот факт, что ИФНС не предъявила суду доказательств, что перевозчик не уплатил НДС в бюджет, отразил реализацию данных услуг по меньшей стоимости либо в документах имеются иные существенные расхождения.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Верховного Суда РФ от 25.04.2018 № 308-КГ17-20263

Документ включен в СПС «Консультант Плюс»