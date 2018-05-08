Тратите все до копейки и ужасаетесь этому? Выход есть: семь приемов разумной экономии

Следить за тарифами, пользоваться купонами и вовремя перекрывать воду в кране многим кажется мелочностью и скупердяйством. Однако именно эти действия помогают накопить на отпуск или даже автомобиль. Вопрос экономии средств стоит перед любым человеком, какими бы ни были его доходы. О том, что деньги есть у тех, кто мало тратит, a не у тех, кто много зарабатывает, кажется, известно многим. Однако научиться ограничивать свои расходы часто так сложно. Несколько советов о том, как же оставлять на счету больше и тратить меньше, приводит Gobankingrates.com.

1. Откажитесь от вашей клубной карты в спортзал

Спорт важен для поддержания здоровья и сил. Но абонементы в спортзал стоят немалых денег, при этом любой может без проблем заниматься спортом дома. Бег, езда на велосипеде, походы на каток и прочее позволят вам поддерживать тело в отличной форме. Если хочется регулярных занятий — на Youtube можно найти записи каких угодно тренировок, от балета до бокса. Дополнительный бонус — экономия времени, ведь вам не придется тратить время на дорогу в спортзал.

2. Разберитесь со страховками

Страхование жизни, здоровья, жилья, автомобиля, страховки на время путешествий… Все это стоит немалых денег. Проверьте, от чего вы и ваши близкие застрахованы, и определитесь, все ли это так необходимо? Например, делать КАСКО, если вы осторожный водитель, который пользуется машиной не ежедневно, может быть экономически невыгодно. Страхование при покупке авиа— и ж/д билетов — тоже открытый вопрос.

3. Проверьте все подключенные бонусы

Узнайте о бонусных программах банков, в которых у вас открыты счета и сравните их с теми, чьими услугами вы не пользуетесь. Может быть, вам стоит оформить специальную карту для путешествий или заправки автомобиля? Вполне возможно, вы предпочтете сменить один бонус на другой или оформить специальный семейный счет.

Если вы часто покупаете в интернете, задумайтесь о многочисленных сайтах с кэшбеком, они также могут давать неплохую отдачу: накопленные за полгода деньги можно снять и потратить на приятные мелочи, не затрагивая основной бюджет.

4. Следите за тарифами

Операторы сотовой связи, кабельного телевидения и интернета часто идут на хитрость: при подключении вы получаете максимально выгодный тариф, но со временем он меняется, вы начинаете платить все больше. В вечном круговороте дел заметить, что телефон и интернет стали в полтора раза дороже, можно далеко не сразу. A уж найти время, чтобы проанализировать тарифы и сменить их, многие пытаются месяцами. Не переплачивайте: следите за изменениями цен на услуги и, если нужно, сразу меняйте тариф или самого оператора.

5. Отличайте желания от потребностей

Да, новый телевизор предлагает самые яркие цвета, a те туфли в магазине выглядят очень стильно. Но если ваши нынешние телевизор и туфли в полном порядке, эти возможные покупки следует относить к категории «желаний», a не «потребностей». Покупая только то, что действительно требуется, вы сэкономите огромные суммы.

6. Сокращайте фиксированные расходы

Привычные платежи съедают заметную часть бюджета. Это оплата коммунальных услуг, кредитов, обучения и прочее. Казалось бы, это стабильные и привычные траты, но и их наверняка можно снизить. Присмотритесь: может быть, вы покупаете продукты в довольно дорогом магазине или регулярно смотрите премьеры в модном кинотеатре. Просто измените место закупок и начните смотреть кино спустя несколько дней после премьеры в кинотеатре у дома, и вы увидите, как расходы сокращаются. Установка счетчиков и отслеживание потребления света и воды помогут оставить в кармане еще несколько тысяч в год.

7. Купоны, промо-коды и распродажи

Нет ничего постыдного в том, чтобы пользоваться некоторыми услугами по купонам или закупать продукты с долгим сроком хранения во время распродаж. Походы в аквапарк, СПА или даже к врачу, развлечения с друзьями — все это может стоить дешевле, если хорошо поискать скидки в интернете. Так вы разнообразите свой досуг, не истратив слишком много денег.

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