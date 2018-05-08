Нарушения в банках поищут «тайные покупатели» из ЦБ 

Сотрудники ЦБ РФ, надзирающие за банками, будут искать нарушения методом «тайного покупателя», пишет газета
"Ведомости". О новшестве кураторам банков объявили в десятых числах апреля на совещании в Службе текущего банковского надзора (СТБН), рассказали издания два человека, узнавших об этом от сотрудников надзорного блока ЦБ.
Предполагается, что сотрудники регулятора будут звонить в колл-центры и отделения банков, представляясь потенциальными клиентами, желающими разместить какую-либо сумму денег.
Таким образом регулятор собирается выявлять «черные ставки» вкладов, другие дополнительные условия, не указанные в договорах, но увеличивающие доходность депозита, признаки забалансовых вкладов, а также сложных продуктоы, которые банки, как правило, не продают физлицам, рассказали собеседники газеты.
Правда выявленные таким образом нарушения в банках сами по себе не станут основанием для применения надзорных мер, говорит партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный.
Звонки сотрудников ЦБ будут считаться надзорным мероприятием, а собранные материалы могут быть переданы в Следственный комитет или МВД, ЦБ также сможет направить в банк внеплановую проверку, которая подтвердит эти нарушения и зафиксирует их в акте проверки.
ЦБ и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) уже обнаружили более 150 млрд рублей тайно привлеченных, но не отраженных в балансах вкладов. Однако, как рассказал один из источников, нынешних инструментов надзора часто не хватает, для того чтобы оперативно выявлять такие истории.
Нередко сотрудники надзора получают сигналы о том, что творится в том или ином банке, и в целом в курсе ситуации, но на сбор доказательств уходит время либо просто от начальства не поступает указания действовать, отметил другой.
Представитель ЦБ на вопросы «Ведомостей» не ответил, но в сентябре прошлого года курирующая надзорный блок зампред ЦБ Ольга Полякова говорила, что регулятор хочет получить законодательное право на контрольные закупки в банках, заподозренных в ведении двойной бухгалтерии с деньгами вкладчиков.