Нарушения в банках поищут «тайные покупатели» из ЦБ

Сотрудники ЦБ РФ , надзирающие за банками, будут искать нарушения методом «тайного покупателя», пишет газета

"Ведомости" . О новшестве кураторам банков объявили в десятых числах апреля на совещании в Службе текущего банковского надзора (СТБН), рассказали издания два человека, узнавших об этом от сотрудников надзорного блока ЦБ.

Предполагается, что сотрудники регулятора будут звонить в колл-центры и отделения банков, представляясь потенциальными клиентами, желающими разместить какую-либо сумму денег.

Таким образом регулятор собирается выявлять «черные ставки» вкладов, другие дополнительные условия, не указанные в договорах, но увеличивающие доходность депозита, признаки забалансовых вкладов, а также сложных продуктоы, которые банки, как правило, не продают физлицам, рассказали собеседники газеты.

Правда выявленные таким образом нарушения в банках сами по себе не станут основанием для применения надзорных мер, говорит партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный

Звонки сотрудников ЦБ будут считаться надзорным мероприятием, а собранные материалы могут быть переданы в Следственный комитет или МВД , ЦБ также сможет направить в банк внеплановую проверку, которая подтвердит эти нарушения и зафиксирует их в акте проверки.

ЦБ и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) уже обнаружили более 150 млрд рублей тайно привлеченных, но не отраженных в балансах вкладов. Однако, как рассказал один из источников, нынешних инструментов надзора часто не хватает, для того чтобы оперативно выявлять такие истории.

Нередко сотрудники надзора получают сигналы о том, что творится в том или ином банке, и в целом в курсе ситуации, но на сбор доказательств уходит время либо просто от начальства не поступает указания действовать, отметил другой.