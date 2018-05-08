Как воруют у клиентов Сбербанка

В мае стало известно о сотрудниках Сбербанка , которых заподозрили в выведении со счета умершего клиента 1,5 миллиона рублей. По данным Life, это не первый подобный случай.

Mash сообщал о 88-летнем клиенте организации Владимире Антропове, который скончался, оставив в Сбербанке вклад на 1,5 миллиона рублей. Родственников у мужчины не было. По данным Mash, неизвестный предъявил поддельную доверенность на имя умершего и получил деньги. Правоохранители начали проверку по факту случившегося.

Еще в 2009 году стало известно о деле сотрудников Мещанского отделения Сбербанка и Пенсионного фонда , которые смогли снять со счетов умерших вкладчиков около десяти миллионов рублей. Сотрудники банка и ПФР похищали деньги, используя базу фонда и компьютерную программу с прямым доступом к счетам клиентов.

В сентябре 2017 года появилась информация о замначальника филиала Сбербанка в Казахстане и ее подчиненной, которые присвоили деньги умершего клиента — 7,7 миллиона тенге (1,4 миллиона рублей). Клиент банка скоропостижно скончался, а сотрудницы организации выяснили, что у него нет наследников. Деньги были похищены с помощью СМС-банкинга.

Примерно в то же время в Омской области 29-летнюю менеджера по продажам Сбербанка обвинили в краже средств со счета умершего. Против нее возбудили дело о мошенничестве с использованием служебного положения. По версии следователей, она вошла в банковскую систему с помощью личного логина умершего клиента, списала с его счета 29 тысяч рублей и расписалась от имени вкладчика в расходном кассовом ордере.

Опрошенные Life эксперты рассказали, что сотрудники банков присваивают «мертвые вклады», так как по ним меньше рисков. Специалисты отметили, что сотрудники банка видят вклады, которые годами лежат невостребованными. «Если вкладчик умер и вклад не забрали по истечении полугода, высока вероятность, что родственников у умершего не было», — отметил один из собеседников издания.

По его словам, «поймать за руку» такого сотрудника сложно из-за объемов вкладов в Сбербанке.