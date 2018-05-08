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Донские гостиницы заплатят 1,5 миллиона рублей штрафа за завышение цен
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Донские гостиницы заплатят 1,5 миллиона рублей штрафа за завышение цен 

161.ru 6 минут назад
Фото: 161.ru
Роспотребнадзор по Ростовской области проверил донские отели. Возбуждено 70 дел об административных правонарушениях. Пока что рассмотрено 67 дел, решение по остальным пока не вынесено.
— Гостиницы заплатят штрафы на общую сумму 1 миллион 524 тысячи рублей, — сообщает пресс-служба ведомства. — Завышение цен на гостиничные услуги зафиксировано на период проведения чемпионата мира по футболу. Во время проверки обнаружили отели, не получившие свидетельства о присвоении категории, но они все равно продолжали работать. За это нарушение оштрафовали 39 гостиниц на сумму в 231 тысячу рублей.
Донские отели регулярно штрафуют за завышение цен. В начале апреля после проверки Роспотребнадзора было возбуждено 60 административных дел.
Квартиры, которые сдают на период ЧМ, никто не проверяет, поэтому владельцы просят за аренду баснословные деньги. Редакция 161.ru узнала, сколько будет стоить для иностранных гостей проживание в донской столице с 17 июня по 2 июля, и насколько предложения соответствуют спросу.
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