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Суд в Оренбурге обязал страховую компанию выплатит 1,5 млн рублей обманутым дольщикам
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Суд в Оренбурге обязал страховую компанию выплатит 1,5 млн рублей обманутым дольщикам 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ProOren
ОРЕНБУРГ, 8 мая. /ТАСС/. Страховая компания в Оренбургской области выплатит по решению суда более 1,5 млн рублей обманутым дольщикам, сообщили в Ленинском районном суде Оренбурга.
"В ходе судебного разбирательства суд пришел к выводу о наступлении страхового случая. По иску двух участников долевого строительства о взыскании страхового возмещения, компенсации морального вреда решением суда в пользу каждого из истцов взыскано более 750 тыс. рублей", — уточнили в суде.
Между истцами и компанией «Стройкомсервис» заключили договор участия в долевом строительстве, объектом которого являлась однокомнатная квартира. Ввод объекта в эксплуатацию наметили на конец 2016 года, но условия не выполнили, а компанию в марте 2017 года признали банкротом. Гражданская ответственность застройщика на случай неисполнения обязательств по передаче жилого помещения была застрахована.
В апреле суд приговорил гендиректора «Стройкомсервиса» за обман 40 дольщиков в Оренбурге к 6 годам и 2 месяцам колонии со штрафом в 500 тыс. рублей. Он на протяжении двух лет обманным путем заключал с гражданами договоры строительного подряда и договоры долевого участия в строительстве домов в селе Нежинка, но в действительности их строить не намеревался.
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