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ОНФ предложил внедрить систему господдержки нуждающихся в улучшении жилищных условий
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ОНФ предложил внедрить систему господдержки нуждающихся в улучшении жилищных условий 

RT на русском 1 час назад
Общероссийский народный фронт (ОНФ) выступил с инициативой внедрить в стране систему государственной поддержки граждан, которые хотели бы улучшить свои жилищные условия. Как рассказали RT в пресс-службе ОНФ, соответствующее предложение в ближайшее время направят в Минстрой.
Активисты предлагают поощрять премией участников программы, обязанных ежемесячно пополнять накопительные вклады. Схема следующая: гражданин в течение определённого периода (от трёх до шести лет) ежемесячно перечисляет деньги на банковский вклад под 1—2% годовых. Размер взноса должен составлять не менее 3000 рублей в месяц, а расходные операции и досрочное востребование вклада влекут за собой исключение из программы.
Предполагается, что за счёт средств регионального бюджета участники программы будут получать ежемесячную премию в размере 30% от суммы ежемесячного взноса. При этом максимальный размер ежемесячной премии составляет 3000 рублей.
Также авторы инициативы предлагалают сниженные ставки по ипотеке для участников программы — 7% годовых, а для тех, кто осуществлял накопления в течение шести лет, — 6%.
Подробнее — в материале RT.
RT на русском: последние новости
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