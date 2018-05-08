ОНФ предложил систему господдержки для улучшения жилищных условий россиян

Внедрить систему господдержки граждан, которые хотели бы улучшить свои жилищные условия, предложил Общероссийский народный фронт. Как сообщили RT в пресс-службе ОНФ, в ближайшее время это предложение направят в Минстрой

Авторы инициативы выступают за то, чтобы поощрять премией за ежемесячное пополнение накопительных вкладов. Согласно разработанной ОНФ схеме, в течение трех–шести лет участники программы будут регулярно перечисляет деньги на банковский вклад под 1–2% годовых. Уточняется, что размер ежемесячного взноса должен составлять как минимум три тысячи рублей. При этом снятие денег или досрочное закрытие вклада приведут к исключению из программы.

Как предложили в ОНФ, в качестве ответного поощрения из регионального бюджета участникам программы будут каждый месяц выплачивать премию в размере 30% от суммы ежемесячного взноса. Максимальный размер премии будет равен трем тысячам рублей, добавили авторы проекта.

Помимо этого, в ОНФ считают возможным снизить ставки по ипотеке для участников программы до 7% годовых, а для пополнявших вклады в течение шести лет — до 6% годовых.