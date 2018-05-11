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Доходы врио губернатора Омской области в 2017 году снизились почти на 16%
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Доходы врио губернатора Омской области в 2017 году снизились почти на 16% 

ТАСС 26 минут назад
Фото: Новый Омск
ОМСК, 11 мая. /ТАСС/. Доходы Александра Буркова, который в октябре 2017 года был назначен врио губернатора Омской области, уменьшились в прошлом году почти на 16% до 3,83 млн рублей. Декларация о доходах семьи губернатора была опубликована в пятницу на сайте правительства Омской области.
Декларированный доход Буркова за 2017 год составил 3,83 млн рублей, в 2016 году его заработок составил 4,55 млн рублей. Доходы супруги врио главы региона в 2017 году по сравнению с 2016 годом выросли с 479 тыс. рублей до 2,78 млн рублей.
По недвижимости у семьи Бурковых за год не произошло никаких изменений — у врио губернатора по-прежнему находятся в собственности половина квартиры площадью 180,6 кв. м, жилой дом площадью 37,9 кв. м и земельный участок площадью 2401 кв. м. Из транспорта у Буркова автоприцеп МЗСА.
Его супруге принадлежат квартира площадью 43,4 кв. м, автомобиль Audi Q5, который был приобретен в 2017 году, и 1/4 доли квартиры площадью 71,1 кв. м, жилого дома площадью 325,2 кв. м, гаража 22,1 кв. м и земельного участка площадью 2400 кв. м.
ТАСС: последние новости
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