ОБЗОР: Минсельхоз РФ предлагает оптимизировать взимание сборов за вылов рыбы

МОСКВА , 7 мая /ПРАЙМ/. Минсельхоз РФ подготовил поправки в Налоговый кодекс РФ , которые направлены на оптимизацию порядка взимания сборов в российском рыбохозяйственном комплексе, соответствующий документ опубликован на портале проектов правовых актов.

Министерство в отчете к проекту закона отмечает, что сбор за пользование объектами водных биоресурсов был установлен с 1 января 2004 года после введения в действие главы 25.1 НК. Система уплаты сборов заменила действовавшую ранее ежегодную аукционную систему продажи квот для вылова водных биоресурсов.

"Законопроектом предусмотрено установление на основные промысловые виды … водных биологических ресурсов новых размеров ставок сбора за пользование видами основных промысловых объектов водных биоресурсов во внутренних водных объектах (реках, водохранилищах, озерах) и во внутренних морских водах, в территориальном море и исключительной экономической зоне Российской Федерации", — добавляется в отчете.

НОВЫЕ СТАВКИ

Первое изменение, которое вносит законопроект — новые ставки сбора для ряда объектов водных биоресурсов. Например, ставка сбора за одну тонну палтуса в Дальневосточном бассейне может вырасти до 12,6 тысячи рублей с текущих 3,5 тысячи. Ставка за тонну горбуши может повыситься до 7,9 тысячи рублей с 3,5 тысячи, за тонну кеты — до 12,6 тысячи рублей с 4 тысяч.

Ставка на камчатского краба может увеличиться до 80 тысяч рублей за тонну с 35 тысяч рублей, на кальмара — до 3,9 тысячи рублей за тонну с 500 рублей. При этом ставки предлагается изменить не во всех позициях: например, для минтая Охотского моря она может остаться на уровне 3,5 тысячи рублей.

Для Северного бассейна ставка сбора за тонну трески может составить 5,7 тысячи рублей (против 5 тысяч рублей), за пикшу — 4,3 тысячи (вместо 3,5 тысячи). Ставка сбора на атлантический лосось (семгу) может остаться на уровне 7,5 тысячи рублей за тонну.

Не изменится и ставка сбора (в случае разрешенного промысла) на осетровые Каспийского бассейна — 5,5 тысячи рублей. Одновременно могут вырасти ставки сбора по шпроту Балтийского бассейна — до 50 рублей за тонну с 20 рублей. А, например, ставка сбора за тонну нерки Дальневосточного бассейна может даже снизиться до 17,5 тысячи рублей с 20 тысяч.

Минсельхоз указывает, что при установлении новых значений ставок экономическая эффективность их влияния определена на основе соотношения значения ставки к средней цене производителей продукции из данного вида биоресурса за предыдущие три года. При этом для определения новых значений ставок применялся единый подход.

"Новые значения ставок рассчитаны на уровне от 4,8% от средней цены производителей при реализации продукции из данного вида", — говорится в отчете.

РАСШИРЕНИЕ ЧИСЛА ПЛАТЕЛЬЩИКОВ ПОЛНОЙ СТАВКИ

Второе изменение касается плательщиков ставок. Минсельхоз в отчете к законопроекту отмечает, что нормы НК «фактически распространяют действие льготной ставки сбора в размере 15% за пользование водными биоресурсами на все добывающие организации рыбохозяйственного комплекса».

Согласно кодексу, сейчас ставки сбора за каждый объект водных биоресурсов для градо— и поселкообразующих российских рыбохозяйственных организаций, включенных в правительственный перечень, а также для российских рыбохозяйственных организаций (включая рыболовецкие артели), устанавливаются в размере 15% ставок. В кодексе также указаны критерии для определения градообразующих и поселкообразующих организаций.

Определение дается и рыбохозяйственным компаниям. Под последними понимаются организации, которые осуществляют рыболовство и (или) производство продукции из водных биоресурсов, а также реализуют эти уловы и продукцию. При этом доля дохода от реализации уловов или продукции этих компаний в общем доходе от реализации составляет не менее 70%.

Согласно законопроекту, градообразующие и поселкообразующие рыбохозяйственные организации льготные ставки сбора за каждый объект водных биоресурсов сохранят: они по-прежнему будут рассчитываться в размере 15% ставок.

Однако критерии определения таких компаний предлагается несколько изменить. Например, такие организации должны иметь соглашение с администрацией муниципального образования по социально-экономическому развитию населенного пункта нахождения рыбохозяйственной организации.

ПРАВО НА ВОЗВРАТ

В то же время для стимулирования переработки рыбы законопроектом предлагается установить механизм налогового вычета по ряду направлений рыбохозяйственной деятельности. «При этом плательщик ставок собора имеет право воспользоваться только одним из установленных видов вычета», — говорится в отчете.

Этот вычет предлагается определить по направлениям переработки водных биоресурсов, по стимулированию обновления судов рыбопромыслового флота, а также по поддержке обеспечения рыбной и иной продукцией из водных биоресурсов внутреннего российского рынка.

В случае производства продукции с высокой добавленной стоимостью предлагается установить вычет в размере 85% объема водных биоресурсов, переработанных плательщиком сбора. Этой возможностью смогут воспользоваться как компании, так и индивидуальные предприниматели, которые занимались переработкой собственных уловов и производством из них собственными силами определенной рыбной и иной продукции.

"Следующее направление вычета предлагается установить при осуществлении рыболовства на новых судах рыбопромыслового флота, построенных на отечественных верфях, в размере 50% от установленного размера ставок сбора. При этом данный вид вычета не должен распространяться на добычу (вылов) в рамках квот на инвестиционные цели", — подчеркивается в сводном отчете.

Наконец, при реализации на территории РФ уловов и собственной продукции, которая из этих биоресурсов была произведена, плательщик ставок может получить вычет также в размере 50% установленных значений ставок сбора.

ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

Проект федерального закона в случае принятия может вступить в силу с 1 января 2019 года. В то же время «в целях недопущения увеличения финансовой нагрузки на рыбодобытчиков» документ предусматривает переходный период и поэтапное вступление в силу норм проекта.

"С 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года значения ставок сборов для всех российских рыбохозяйственных организаций и индивидуальных предпринимателей, за исключением градо— и поселкообразующих российских рыбохозяйственных организаций, будут установлены в размере 50%, а с 2022 года будут применены в полном размере (100%)", — говорится в сводном отчете.

Минсельхоз отмечает, что принятие законопроекта приведет к росту доходов бюджета за счет включения в число плательщиков ставок сбора новых предприятий. Учитывая переходный период, с 2020 до 2022 года рост доходов может составить до 6 миллиардов рублей ежегодно, а с 2022 года — до 12 миллиардов рублей в год.

При этом принятие и реализация федерального закона потребует принятия ряда нормативных актов. Так, в третьем квартале 2019 года планируется принять постановление правительства об утверждении перечня видов водных биоресурсов и видов производимой из них продукции для определения суммы вычета при уплате сборов, а в четвертом квартале — об утверждении перечня градо— и поселкообразующих российских рыбохозяйственных организаций.