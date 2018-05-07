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Автоградбанк начал выпуск карт Visa Classic с технологией payWave
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Автоградбанк начал выпуск карт Visa Classic с технологией payWave 

Банки.ру 52 минуты назад
Автоградбанк приступил к выпуску карт Visa Classic с технологией бесконтактных платежей payWave. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.
«Данная технология позволяет производить отплату покупок с карты в специальных платежных терминалах на кассах торгово-сервисных сетей одним касанием. Покупки до 1 000 рублей не требуют подтверждения паролем или подписью на чеке», — отмечается в пресс-релизе. В банке также добавили, что в карте присутствует встроенный микропроцессор, который позволяет использовать ее в традиционных терминалах.
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