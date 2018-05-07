Доходы главы Севастополя в 2017 году выросли на 400 тыс. рублей

СЕВАСТОПОЛЬ , 7 мая. / ТАСС /. Доходы губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова в 2017 году выросли на 400 тыс. рублей, если в 2016 году он заработал 3,9 млн рублей, то сейчас в сведениях за 2017 год значится сумма 4,3 млн рублей. Информация о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы Севастополя опубликована на сайте правительства города в понедельник.

"Общая сумма декларированного дохода за 2017 год — 4 286 610,51 руб. ", — говорится в опубликованной информации. В 2017 году, как и предыдущем, в собственности Овсянникова находился автомобиль Lexus GX 460, мотоцикл Yamaha YBR125ESD, моторная лодка Казанка 5M4 50 л/с, два снегохода Arctic CATZIXT и BRP Expedition Sport, однако теперь к ним добавилось два автомобильных прицепа.

Супруга Овсянникова в прошлом году заработала 35,6 тыс. рублей, в сведениях за 2016 год значилась сумма в 50,3 тыс. рублей. Она по-прежнему владеет легковым автомобилем Mersedes Benz ML 350, но в минувшем году она также приобрела снегоболотоход DINLI DL605 110.

Кроме того, на Овсянникова, как и раньше, зарегистрирован земельный участок площадью 2,4 тыс. кв. м, а также жилой дом площадью 162,2 кв. м, а у его жены в собственности находятся три квартиры площадью 89,9, 83,3 и 83,5 кв. м.