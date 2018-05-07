Как сэкономить на каско

Скидки с сюрпризом

По данным ЦБ, сборы страховых компаний по каско уменьшаются. Причины снижения связаны и с сокращением предложений, и с ростом популярности продуктов с франшизой, а также полисов с усеченным покрытием.

Аналитики рынка говорят, что цены и сборы ведут себя разнонаправленно в зависимости от региона, доходов местного населения, его закредитованности и готовности брать кредиты на новые автомобили. «Именно автокредитование обычно дает толчок к росту продаж новых автомобилей. И если взять, например, Екатеринбург , то в третьем по размерам городе в стране за прошлый год сборы по автокаско выросли на полпроцента, а по стране в целом сократились на 4,7%», — рассказал официальный представитель «АльфаСтрахования» . По его мнению, в этом году рынок каско оживится вслед за ростом доступных автокредитов.

Преломить негативные тенденции, по мнению экспертов, также помогут новые технологичные продукты. Например, приложения для мобильных устройств, позволяющие страховаться когда и где угодно, урегулировать убытки прямо на месте ДТП и другие. Появление подобного функционала вкупе с обработкой больших баз данных и повышением качества прогноза по убыточности в отдельных сегментах поможет снизить убыточность по автокаско в целом, что должно привести к снижению цен.

Сегодня большинство страховщиков создает подобный функционал у мобильных приложений. «Новшества, которые предлагаются страховщиками, все больше акцентированы на дополнительный сервис и оперативность — в тренде digital и mobile. Удобно, когда все действия — от оформления и оплаты полиса до заявления о страховом случае и отслеживания статуса убытка или записи на ремонт — можно оперативно осуществить онлайн без дополнительного визита в страховую компанию», — отметила заместитель гендиректора по имущественным видам страхования ЭРГО Мария Барсова . По ее словам, по-прежнему для некоторых автомобилистов новинкой является телекаско — или, как его еще называют, телематика — когда специальный прибор подключается к автомобилю и следит за тем, как перемещается водитель, и ставит ему баллы за безопасное вождение, чтобы высчитать будущую скидку на страховку.

Виталий Княгиничев. Несмотря на снижение сборов по каско, полис вряд ли подорожает. Страховые компании достигли неплохих показателей, найдя баланс между стоимостью страховки и уровнем убыточности по каско, что привело к незначительному снижению страхового тарифа. «Говорить об удорожании полиса каско не совсем корректно, и это подтверждает статистика. По данным ЦБ, количество заключенных договоров увеличилось на 8,3% в 2017 году при сокращении среднего тарифа до 2,96% (против 4,14% в 2016 году). Иными словами, правило „больше застрахованных — меньше тариф“ работает на 100%», — комментирует директор дирекции розничного бизнеса компании «Ингосстрах»

Что касается экономии на каско, способы с прошлого года не сильно изменились. «Аккуратным водителям, у которых за последний год не было заявлено страховых случаев, предоставляются скидки до 15%. Продукт защищает от крупных рисков, таких как хищение или угон, пожар и прочее, при этом экономия составит до 70% от стандартного полиса», — сообщил заместитель гендиректора «Либерти Страхование» Александр Потитов

В лидерах по наиболее популярным страховым продуктам, позволяющим автолюбителям сэкономить на страховке, — каско с франшизой, которое удешевит страховку на 15–20% в зависимости от размера франшизы. «Например, франшиза 20 тыс. рублей может позволить получить скидку от 20 до 50% в зависимости от автомобиля, причем большая скидка предоставляется на недорогие транспортные средства. Франшиза в 100 тыс. — от 40% до 80% экономии по сравнению со 100-процентным страховым покрытием», — отметила Барсова.

Другой выход — приобрести продукт с телематикой, который при заключении договора сразу позволяет сэкономить около 5%. Осторожных водителей ждут лояльные условия последующего страхования и, конечно же, выгодные предложения: так, при пролонгации страховки возможно получить скидку до 25%.

«Страховщики также предлагают так называемое динамическое страхование — то есть когда клиент обеспечен страховой защитой по всем рискам каско на весь срок действия договора. При этом платит он только за фактическое время, в течение которого автомобиль находился в движении», — рассказала Барсова. По ее словам, эта услуга востребована среди специализированных компаний. Например, каршеринга, где основные расходы напрямую зависят от интенсивности эксплуатации автомобиля. Пока, правда, особой популярности на рынке эта услуга не получила.

Еще одним вариантом сокращения стоимости полиса в определенных случаях может быть установка противоугонных систем. Например, некоторые страховщики готовы предоставить скидку на страховой полис до 60% при оснащении машины известной охранной системой. Правда, она обойдется совсем недешево: в 70–80 тыс. руб. По мнению экспертов, предложение особо актуально для владельцев дорогих или часто угоняемых моделей. Ведь противоугонка обладает действительно высоким уровнем защиты.