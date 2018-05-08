Жительница Кизилюрта получала пенсионные выплаты незаконно

Жительница Кизилюрта получала пенсионные выплаты незаконноЖенщина, проживающая в Кизилюртовском районе, получила пенсионные выплаты размером более 175 тысяч рублей по инвалидности незаконно.

Как сообщает помощник прокурора кизилюртовской межрайонной прокуратуры Дагестана Яна Дигдало, М. Хангереева представила в республиканский ОПРФ подложные документы о прохождении медико-социальной экспертизы. По этим справкам Хангереева за год получила пенсию по инвалидности размером более 175 тысяч рублей.

На данный момент по правонарушению возбужденно уголовное дело по ч. 1 ст. 159.2 (мошенничество при получении социальных выплат в крупном размере) и ч. 3 ст.327 (использование заведомо подложного документа) УК РФ».

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