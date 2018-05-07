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В Псковской области уже 271 мама получаетпособие на первого ребенка
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В Псковской области уже 271 мама получаетпособие на первого ребенка 

АиФ Северо-запад 2 часа назад
Фото: АиФ Северо-запад
271 семья в Псковской области воспользовалась своим правом на получение ежемесячного пособия на рождение первенца, инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, сообщили в Главном государственном управлении социальной защиты населения региона.
Месячная выплата составляет 10 тыс. 652 рубля.
Средства выплачиваются женщинам (или опекунам), у которых первый ребенок родился после 31 декабря 2017 года и среднедушевой доход семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума за 2-й квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты (в 2018 году — не более 17 тыс. 967 рублей).
Пособие предоставляется ежемесячно до достижения ребенком 1,5 лет.
Напомним, что за получением выплат жителям региона необходимо обращаться в органы социальной защиты населения по месту жительства либо в Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
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