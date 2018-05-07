В Псковской области уже 271 мама получаетпособие на первого ребенка

271 семья в Псковской области воспользовалась своим правом на получение ежемесячного пособия на рождение первенца, инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным , сообщили в Главном государственном управлении социальной защиты населения региона.

Месячная выплата составляет 10 тыс. 652 рубля.

Средства выплачиваются женщинам (или опекунам), у которых первый ребенок родился после 31 декабря 2017 года и среднедушевой доход семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума за 2-й квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты (в 2018 году — не более 17 тыс. 967 рублей).

Пособие предоставляется ежемесячно до достижения ребенком 1,5 лет.

Напомним, что за получением выплат жителям региона необходимо обращаться в органы социальной защиты населения по месту жительства либо в Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.