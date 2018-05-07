Граждане Беларуси, Казахстана и Армении, работающие в России, заплатят 13-ти процентный налог 

ФНС разъяснила, по какой ставке удерживать НДФЛ с граждан Беларуси, Казахстана и Армении, трудящихся на территории РФ.
Ст. 7 НК РФ установила преимущество международных договоренностей над внутренними нормами.
Поэтому, по ст. 73 Договора о Евразийском экономическом союзе, доходы указанных физлиц облагаются по ставке 13 процентов.
Данное правило относится к доходам, полученным в России с 01.01.2015, начиная с первого дня работы по найму.
Ведомство при этом упомянуло уже изданные письма на эту тему: от 27.01.2015 № 03-04-07/2703 и от 03.02.2015 № БС-4-11/1561@.
ПИСЬМО ФНС РФ от 19.02.2015 № БС-4-11/2691
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