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Ликвидация организации: возможен ли возврат переплат по налогам и взносам
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Ликвидация организации: возможен ли возврат переплат по налогам и взносам 

Время бухгалтера 17 минут назад
Минфин поведал, вернут ли излишне оплаченные налоги и страховые взносы компании, которая прекращает свою деятельность.
Если у юрлица не обнаружится долгов по налогам, сборам, пени и штрафам, то переплату вернут.
Для этого нужно написать заявление. Возврат налоговики обязаны осуществить в течение одного месяца после его подачи.
А вот возврат страховых взносов возможен лишь в том случае, если они еще не зачислены на индивидуальные лицевые счета застрахованных лиц.
Ведомство особо подчеркнуло, что Кодекс запрещает возврат переплаты собственникам ликвидируемых организаций.
ПИСЬМО Минфина РФ от 12.04.2018 № 03-02-07/1/24222
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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