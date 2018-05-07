Ликвидация организации: возможен ли возврат переплат по налогам и взносам

Минфин поведал, вернут ли излишне оплаченные налоги и страховые взносы компании, которая прекращает свою деятельность.

Если у юрлица не обнаружится долгов по налогам, сборам, пени и штрафам, то переплату вернут.

Для этого нужно написать заявление. Возврат налоговики обязаны осуществить в течение одного месяца после его подачи.

А вот возврат страховых взносов возможен лишь в том случае, если они еще не зачислены на индивидуальные лицевые счета застрахованных лиц.

Ведомство особо подчеркнуло, что Кодекс запрещает возврат переплаты собственникам ликвидируемых организаций.

ПИСЬМО Минфина РФ от 12.04.2018 № 03-02-07/1/24222

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