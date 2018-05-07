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Ветеранам выплатят 1 млрд рублей к 9 мая
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Ветеранам выплатят 1 млрд рублей к 9 мая 

Вести Экономика 19 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 7 мая — «Вести. Экономика». Участники Великой Отечественной войны получат единовременную выплату в размере 10 тыс. руб., сообщило Минтруда. Суммарно из бюджета будет выплачено 1 млрд руб.
Президент России Владимир Путин подписал указ о разовой выплате ветеранам в связи с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Единовременная выплата в размере 10 тыс. руб. предназначена для инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны — граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Российской Федерации, Латвийской Республике, Литовской Республике и Эстонской Республике.
По предварительной оценке, общая численность указанных категорий граждан составит около 103 тысяч человек.
Единовременная выплата будет осуществлена в мае-июне 2018 г.
Общий объем средств федерального бюджета на эти цели составит 1,034 млрд руб.
Выплату проведут:
Пенсионный фонд Российской Федерации и его территориальные органы;
— органы, осуществляющие назначение и выплату пенсии для проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, и их семей.
— органы, осуществляющие назначение и выплату ежемесячного пожизненного содержания судей.
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