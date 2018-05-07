Ветеранам выплатят 1 млрд рублей к 9 мая

Москва , 7 мая — «Вести. Экономика». Участники Великой Отечественной войны получат единовременную выплату в размере 10 тыс. руб., сообщило Минтруда . Суммарно из бюджета будет выплачено 1 млрд руб.

Президент России Владимир Путин подписал указ о разовой выплате ветеранам в связи с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

По предварительной оценке, общая численность указанных категорий граждан составит около 103 тысяч человек.

Единовременная выплата будет осуществлена в мае-июне 2018 г.

Общий объем средств федерального бюджета на эти цели составит 1,034 млрд руб.

Выплату проведут:

— органы, осуществляющие назначение и выплату пенсии для проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел , Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, и их семей.

— органы, осуществляющие назначение и выплату ежемесячного пожизненного содержания судей.