Во вторник вышел из печати «Вестник Банка России» № 37 (1991)

В «Вестнике…» опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— приказ № ОД-1162 от 7.05.2018 «О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 29 марта 2018 года № ОД-774»;

— информационное письмо о рекомендациях в отношении раскрытия информации на рынке ценных бумаг № ИН-06-28/25 от 4.05.2018.