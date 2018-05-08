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Во вторник вышел из печати «Вестник Банка России» № 37 (1991)
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Во вторник вышел из печати «Вестник Банка России» № 37 (1991) 

Прайм 1 час назад
В «Вестнике…» опубликованы следующие официальные и нормативные документы:
— приказ № ОД-1162 от 7.05.2018 «О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 29 марта 2018 года № ОД-774»;
— информационное письмо об актуализации санкционного перечня Комитета Совета Безопасности ООН по КНДР № ИН-014-12/24 от 3.05.2018;
— информационное письмо о рекомендациях в отношении раскрытия информации на рынке ценных бумаг № ИН-06-28/25 от 4.05.2018.
В «Вестнике…» опубликованы следующие справочно-статистические материалы: сведения о лицах, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций, по состоянию на 3.05.2018; сообщение о приобретении прав /требований/ в части, превышающей 700 000 рублей, и осуществлении дополнительных компенсационных выплат вкладчикам из средств одиннадцатого имущественного взноса Республики Крым.
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