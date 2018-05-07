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Минфин рассказал, как оплатить налоги и взносы банковской картой
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Минфин рассказал, как оплатить налоги и взносы банковской картой 

Время бухгалтера 1 час назад
Минфин рассказал о тонкостях оплаты обязательных бюджетных платежей посредством банковской карты.
Специалисты ведомства напоминают содержание ст. 45 НК РФ, в соответствии с которым обязательства плательщиков в отношении налогов, сборов и взносов считаются исполненными с момента предъявления в банк соответствующих платежных документов при условии, что средства для их исполнения ожидают на счете. При этом в указанной норме ничего не сказано об особенностях платежей с применением пластика.
Чиновники ссылаются на Положение Центробанка РФ от 24.12.2004 № 266-П, где сказано, что для бухучета транзакций, прошедших через банковскую карту участникам расчетов следует пользоваться данными реестра операций или электронного журнала. Кредитная организация исполняет порученные ей действия с денежными средствами на счетах в течение следующего рабочего дня после получения указанных источников информации о переводах.
Финансисты считают, что при соблюдении такого порядка, платежи в бюджет можно считать уплаченными в соответствии с нормами Кодекса.
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