Минфин рассказал, как оплатить налоги и взносы банковской картой

Минфин рассказал о тонкостях оплаты обязательных бюджетных платежей посредством банковской карты.

Специалисты ведомства напоминают содержание ст. 45 НК РФ , в соответствии с которым обязательства плательщиков в отношении налогов, сборов и взносов считаются исполненными с момента предъявления в банк соответствующих платежных документов при условии, что средства для их исполнения ожидают на счете. При этом в указанной норме ничего не сказано об особенностях платежей с применением пластика.

Чиновники ссылаются на Положение Центробанка РФ от 24.12.2004 № 266-П, где сказано, что для бухучета транзакций, прошедших через банковскую карту участникам расчетов следует пользоваться данными реестра операций или электронного журнала. Кредитная организация исполняет порученные ей действия с денежными средствами на счетах в течение следующего рабочего дня после получения указанных источников информации о переводах.

Финансисты считают, что при соблюдении такого порядка, платежи в бюджет можно считать уплаченными в соответствии с нормами Кодекса.