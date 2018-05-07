Назван прожиточный минимум для каждой категории граждан 

Прожиточный минимум в первом квартале этого года составил 10038 рублей. Для людей трудоспособного возраста — 10842 рубля, для пенсионеров — 8269 рублей, а для детей — 9959 рублей.
Об этом написано в проекте приказа министерства труда и соцзащиты, размещенном на Федеральном портале нормативных правовых актов.
Как уточняется в пояснительной записке к документу, по сравнению с четвертым кварталом прошлого года прожиточный минимум (ПМ) вырос на 2,6 процента. При этом "минимум" для трудоспособных людей стал больше на 2,5 процента, для детей — на 3,7 процента, а для пенсионеров — на 2,4 процента.
Исчисляется прожиточный минимум исходя из состава потребительской корзины и данных Росстата об уровне потребительских цен на продукты питания, непродовольственные и прочие товары и их индексах.
Стоить отметить, что размер прожиточного минимума за первый квартал меньше, чем размер минимальной оплаты труда (МРОТ), установленный с 1 мая (11,1 тысячи рублей). По идее, эти величины должны быть равны, но МРОТ приравнивается к ПМ за второй квартал предыдущего года. Но, как ранее отмечал министр труда и соцзащиты Максим Топилин, если прожиточный минимум по каким-то причинам будет снижаться, то минимальная зарплата вслед за ним не опустится. Она будет только расти вслед за ПМ или оставаться неизменной.