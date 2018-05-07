Назван прожиточный минимум для каждой категории граждан

Прожиточный минимум в первом квартале этого года составил 10038 рублей. Для людей трудоспособного возраста — 10842 рубля, для пенсионеров — 8269 рублей, а для детей — 9959 рублей.

Об этом написано в проекте приказа министерства труда и соцзащиты, размещенном на Федеральном портале нормативных правовых актов.

Как уточняется в пояснительной записке к документу, по сравнению с четвертым кварталом прошлого года прожиточный минимум (ПМ) вырос на 2,6 процента. При этом "минимум" для трудоспособных людей стал больше на 2,5 процента, для детей — на 3,7 процента, а для пенсионеров — на 2,4 процента.

Исчисляется прожиточный минимум исходя из состава потребительской корзины и данных Росстата об уровне потребительских цен на продукты питания, непродовольственные и прочие товары и их индексах.