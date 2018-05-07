НДФЛ с отпускных платят до конца месяца, в котором их перевели работнику

Компания перечисляет зарплату своим сотрудникам 5 числа каждого месяца. Тогда же одному из работников были выплачены отпускные. Как заполнить в таком случае платежное поручение? Финансисты отвечают: следуя пп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ , датой получения дохода считают день его выплаты, включая и перевод денег на счет физлица-плательщика или третьим лицам, если есть соответствующее поручение физлица. Следовательно, дату, когда отпускные были перечислены, определяют как день получения подобного дохода.

Пункт 1 ст. 226 НК РФ устанавливает, что российские компании, от которых физлицо получает доход, выступают в качестве налоговых агентов, то есть должны удержать НДФЛ и заплатить его в бюджет. Согласно п. 4 ст. 226 НК РФ, когда компания платит физлицу, то с этих денег она удерживает НДФЛ. С отпускных агенты должны перевести налог в бюджет до конца месяца, в котором совершены такие выплаты.

Таким образом, исчислить и удержать подоходный налог с отпускных компания должна при их выплате, а уплатить до конца соответствующего месяца. Подробности читайте в нашей статье.

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