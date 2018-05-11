Стал известен прожиточный минимум за IV квартал 2017 года

Минтруд по согласованию с Минэкономразвития Минфином РФ определил величину прожиточного минимума в целом по стране за IV квартал 2017 года: — на душу населения — 9786 рублей; — для трудоспособного населения — 10573 рубля; — пенсионеров — 8078 рублей; — детей — 9603 рубля. ПРИКАЗ Минтруда РФ от 13.04.2018 № 232н «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации за IV квартал 2017 года» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 04.05.2018 № 50988) Вступает в силу 18.05.2018 Официальный интернет-портал правовой информации: http://www.pravo.gov.ru, 07.05.2018 Документ включен в СПС «Консультант Плюс»