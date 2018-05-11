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Стал известен прожиточный минимум за IV квартал 2017 года
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Стал известен прожиточный минимум за IV квартал 2017 года 

Время бухгалтера 38 минут назад
Фото: ИА Гарант
Минтруд по согласованию с Минэкономразвития и Минфином РФ определил величину прожиточного минимума в целом по стране за IV квартал 2017 года:
— на душу населения — 9786 рублей;
— для трудоспособного населения — 10573 рубля;
— пенсионеров — 8078 рублей;
— детей — 9603 рубля.
ПРИКАЗ Минтруда РФ от 13.04.2018 № 232н
«Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации за IV квартал 2017 года»
(Зарегистрирован в Минюсте РФ 04.05.2018 № 50988)
Вступает в силу 18.05.2018
Официальный интернет-портал правовой информации:
http://www.pravo.gov.ru, 07.05.2018
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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