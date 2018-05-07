Каждые 10 секунд оформляется полис е-ОСАГО от «АльфаСтрахование»

"АльфаСтрахование" вошла в тройку лидеров продаж e-ОСАГО. Каждую минуту на портале компании оформляется шесть полисов «автогражданки».

За январь — март 2018 года россияне приобрели 478,5 тысячи документов е-ОСАГО на сайте alfastrah.ru. Это в 5,5 раза больше результатов первого квартала 2017 года, когда обязательные продажи е-ОСАГО только стартовали в России , сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), за первые три месяца 2018 года количество договоров е-ОСАГО выросло в 4,5 раза — с 745 тысяч до 3,4 миллиона штук. Если год назад электронным полисам доверяли 8,87% россиян, то теперь таких уже 40%.

Возможность продавать ОСАГО онлайн появилась у страховщиков с 1 июля 2015 года. Полтора года спустя реализация е-ОСАГО стала обязанностью для всех страховщиков с соответствующей лицензией.

"Запуск этого проекта потребовал мобилизации значительных ресурсов от страхового сообщества — нужна была доработка и базы АИС, и программного обеспечения самих компаний. Кроме того, в 2017 году для обеспечения бесперебойности заключения договоров РСА запустил работу системы «Е-Гарант», которая позволяет в случае технических проблем на сайте одной страховой компании заключить договор с другим страховщиком с использованием площадки РСА. Этот проект тоже потребовал больших затрат", — пояснял президент РСА.

Внедрение е-ОСАГО повысило доступность полисов и повлияло на сервисную составляющую рынка.

"Важнейшая для нас задача состоит в разработке и внедрении новых стандартов на российском страховом рынке. Поэтому помимо удобного сервиса по покупке ОСАГО, «АльфаСтрахование» первой среди страховщиков предоставила автовладельцам возможность урегулировать страховые случаи через мобильное приложение «АльфаСтрахование Mobile», — говорит директор департамента электронной коммерции «АльфаСтрахование» Антон Косачев.

"Слоган компании «АльфаСтрахование» — «Сервис будущего в настоящем», и мы делаем все для того, чтобы отвечать ему. Благодаря мобильному приложению мы смогли сократить срок процедуры заявления страхового случая по ОСАГО и получения направления на ремонт до нескольких часов. И то, что у всего страхового рынка пока занимает по закону до 10 дней, мы с прошлого декабря делаем в режиме «здесь и сейчас» с помощью приложения «АльфаСтрахование Mobile», — добавляет он.