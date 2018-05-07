«Самозанятые должны не только пользоваться правами, но и нести обязательства»

«Неверно вести речь о повышении налогового бремени самозанятых — сегодня у них такого бремени нет. Корректным было бы говорить о возвращении их в правовое поле и о выравнивании прав и обязанностей с налогоплательщиками, работающими по найму. Пока же существенная масса людей имеет регулярные доходы, налоги и отчисления во внебюджетные фонды с которых не уплачиваются, и такая ситуация воспринимается многими как нормальная и даже вызывает сочувствие у широкой прослойки людей.

Многим кажется, что государство затеяло очередную войну с ветряными мельницами, объявив намерение вывести из тени часть самозанятых: рост налоговых доходов будет нивелирован затратами на администрирование, а цены на соответствующие услуги вырастут, потому станет только хуже. Но сторонники такого подхода не принимают во внимание того, что самозанятые должны не только пользоваться правами, но и нести обязательства, в том числе перед государством, являясь такими же потребителями общественных благ и государственных услуг, как и работающие по найму налогоплательщики.

Данное суждение, кстати, достаточно симптоматично: доверие населения к государству находится на низком уровне, поскольку сильны и не беспочвенны убеждения, что бюджетные средства могут быть использованы не целевым образом. Введение предложенных мер доверия не добавит. Однако нельзя снимать со счетов и ответственность за качество оказываемых услуг или выполняемых ими работ: работающие по найму, а также индивидуальные предприниматели „лишены возможности“ уйти от такой ответственности. Тогда с большей вероятностью здоровая конкуренция вымоет с рынка недобросовестных и некомпетентных исполнителей. А это уже стратегические выгоды».