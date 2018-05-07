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Ростов-на-Дону вошел в топ-5 популярных внутренних направлений на майские праздники
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Ростов-на-Дону вошел в топ-5 популярных внутренних направлений на майские праздники 

Ростовские Вести 1 час назад
Сервис путешествий OneTwoTrip проанализировал продажи авиабилетов на период майских праздников, и зафиксировал существенное увеличение интереса россиян к внутреннему туризму. Если продажи авиабилетов за границу с вылетом и возвращением в период с 27 апреля по 13 мая (рассматриваем расширенный временной промежуток, поскольку многие путешественники «увеличивают» праздники за счет нескольких дней отпуска) выросли по сравнению с майскими праздниками 2017 года на 11%, то внутренние направления показали прирост в 36%. Пятерка самых популярных внутренних направлений по продажам авиабилетов выглядит следующим образом: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь и Ростов-на-Дону. Вхождение Ростова-на-Дону в число лидеров во многом объясняется активным развитием маршрутной сети авиакомпаний «Азимут» и «Победа». С одной стороны, предлагаемые лоукостерами цены повысили интерес россиян к Ростовской области как к туристическому направлению. С другой, Ростов-на-Дону усиливает свои позиции в качестве трансферного узла. К примеру, российские путешественники активно используют аэропорт «Платов» для полетов в Тбилиси и Ереван из других городов РФ. «Высокий интерес к путешествиям по стране во многом объясняется их доступностью по сравнению с зарубежными направлениями. Если авиабилет эконом-класса для перелета туда-обратно по России в период майских праздников стоил чуть больше 10 тысяч рублей, то за границу — 23 тысячи. Мы предполагаем, что многие путешественники предпочли активно провести майские праздники в России, чтобы сэкономить средства для дальнейших поездок. Вхождение Ростова-на-Дону в топ-5 популярных внутренних направлений — хороший пример того, как стоимость перелета до города может изменить его позиции на туристическом рынке», — комментирует директор по развитию OneTwoTrip Аркадий Гинес.
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